Последние новости шоу-бизнеса 24 января: что с SHAMAN, Волочковой, Лолитой

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Певец SHAMAN пригласил детей участников спецоперации на свой концерт в Москве, а исполнительница Лолита Милявская поделилась планами после отмены выступлений. Что сейчас с балериной Анастасией Волочковой, каковы последние новости российского шоу-бизнеса 24 января?

Какие последние новости известны про SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пригласил детей участников СВО из города Истры на свой мартовский концерт в Москве после того, как они подверглись травле из-за пророссийской позиции. Артист сообщил, что связался с семьей и пообещал им не только проход на выступление, но и личную встречу.

«Моих юных поклонников вместе с их родителями приглашаю на свои мартовские концерты в столичном „Крокус Сити Холле“. Познакомимся лично и, конечно, обязательно подарю вам новый мерч „Я РУССКИЙ“», — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил в интервью NEWS.ru, что не воспринимает SHAMAN как артиста.

«У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать», — сообщил продюсер.

Какие последние новости известны про Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова после того, как в Сеть было слито ее видео с актером Никитой Джигурдой, на котором он целует ее в трусы, с размахом отпраздновала свой день рождения и заявила, что никто не в состоянии отменить ее концерты.

«Отменить меня, мои шоу просто невозможно. Никто и никогда не сомневался в моем патриотизме. Я не уезжала из страны, как это сделали другие артисты. Мы постоянно приглашаем российских бойцов и их семьи на шоу. Меня просто подставили, причем сделали это низко», — заявила Волочкова NEWS.ru.

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова в беседе с NEWS.ru сообщила, что артист намеренно завязал дружбу с Волочковой несколько лет назад, чтобы «удержать славу».

«Он хотел набиться в друзья к Собчак, но не получилось. Но вышло задружить с Волочковой. Для него это самопиар, все-таки она тоже имя-бренд. Он все время пытается к кому-то приклеиться, чтобы взлететь хоть как-то в творческом смысле и чтобы имя было хотя бы на слуху, для него это важно», — отметила она.

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены ее концертов, запланированных на весну, сообщила, что приняла действительность. Артистка накануне опубликовала обращение в социальных сетях, в котором отметила, что освободившееся в своем графике время проводит с мамой и дочерью.

«Я давно не произносила слова благодарности. Во-первых Богу, он дает тебе именно то испытание, которое нужно тебе в это время, и ты только потом поймешь, для чего это нужно. А мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — сказала она.

Исполнительница пообещала, что больше не будет делиться «унылой» информацией, поскольку работой любого артиста является «борьба за положительные эмоции зрителя».

«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас. И в завершении на сегодня цитата из стоицизма: „Не принимай никакой негатив. Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его принес“», — добавила Лолита.

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