Тимур Еремеев: кто такой, где был до шоу «За гранью», куда делся Соседов

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Тимур Еремеев

Актер и телеведущий Тимур Еремеев заменил журналиста Сергея Соседова в программе «За гранью» на канале НТВ. Что об этом известно, в каком скандале был задействован артист?

Чем известен Еремеев

Тимур Еремеев родился 17 ноября 1983 года в городе Королеве.

С девятого класса учился в московской школе № 232, где был театральный класс при Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, в которое он затем и поступил сразу на второй курс. Однако через год перевелся в Институт гуманитарного образования и информационных технологий.

«В Щепке не все складывалось так, как хотелось бы мне. Например, я не сдал кучу задолженностей за первый курс», — объяснял он свое решение.

Еремеев прошел армейскую службу в команде театра Российской Армии, в труппе которого по окончании вуза и остался.

Артист снимался в проектах «Понять. Простить», «Сваха», «Москва. Три вокзала», «Кухня», «Неравный брак», «Это любовь», «Отель „Элеон“» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 15 работ.

Он вел программы «На самом деле» на Первом канале и «Звезды сошлись» на канале НТВ. В декабре прошлого года стало известно, что актер заменит Сергея Соседова в передаче «За гранью».

Еремеев женат на специалисте по рекламе и пиару Ольге. У пары есть дочь Ника.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Тимур Еремеев

В каком скандале был замешан Еремеев

В 2017 году Тимур Еремеев в интервью «Каравану историй» заявил, что является внебрачным сыном народного артиста РСФСР Спартака Мишулина, умершего в 2005 году. По его словам, родители встретились в 1971 году в Вологде, отношения продлились два года.

Слова Еремеева возмутили дочь актера Карину. Она обвинила его в клевете и подала в суд с требованием извинений, опровержения информации и компенсации морального ущерба.

Артисты встретились в программе «Пусть говорят», где дочь Мишулина назвала Еремеева самозванцем и обвинила в желании обрести славу за счет чужого имени. В итоге был проведен ДНК-текст, согласно которому выяснилось, что актер действительно является биологическим сыном Мишулина.

Еремеев сообщил, что не претендует на наследство отца и его фамилию, однако дочь Мишулина такие результаты не устроили. Спустя время она добилась решения суда, в котором сказано, что результаты были сфальсифицированы и родство Мишулина и Еремеева юридически не подтверждено.

Почему Еремеев заменил Соседова в шоу «За гранью»

В декабре прошлого года Сергей Соседов лишился места ведущего в ток-шоу «За гранью» на НТВ. Журналист назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию».

«Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад. Даже когда были легкие передачи, где были модели с пирсингом, тату, мне тоже говорили: „Поменьше юмора, у нас серьезная программа“. „Как же можно не смеяться над тем, что смешно? У нее козел на теле вытатуирован“, — отвечал я», — рассказал Соседов.

Также он заявил, что ему стыдно, что после него программу будет вести Тимур Еремеев.

«Мне, собственно, нечего сказать. Этот человек, на мой профессиональный взгляд, к телевидению не имеет вообще никакого отношения. Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова. Значит, он удобен, будет говорить то, что ему скажут. А я выражал свое мнение, поэтому меня убрали. Так и напишите: мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека», — комментировал музыкальный критик.

Сам Еремеев рассказывал, что следил за программой «За гранью» с момента ее появления.

«За проектом „За гранью“ я слежу с момента его появления. Программа реально помогает решить проблемы, уберечь от неверных поступков. Это попытка протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Сейчас смотрю много выпусков, чтобы настроиться на работу в студии и суметь подобрать правильные слова для участников», — сообщал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Как поклонники проекта «За гранью» оценили работу Еремеева

Премьера шоу «За гранью» с Тимуром Еремеевым состоялась 15 января. Многие зрители не одобрили новую кандидатуру.

«Хочу, чтобы вернули Сергея Соседова. Он умный, воспитанный, интеллигентный, умеет общаться с разной публикой. Еремеев сюда не подходит».

«Комментарии Соседова были бесценны! А сейчас — ни о чем», — пишут россияне в соцсетях.

Однако нашлись и те, кто поддержал нового ведущего.

«Этой передаче нужно было новое дыхание! Еремеев его открыл!».

«Соседов прикольный, но сюда не подходил. А Еремеев тут на своем месте», — высказались зрители.

Чем еще сейчас занимается Еремеев

Тимур Еремеев также продолжает играть в театре. Он задействован в постановках «Слишком женатый таксист», «Номер 13», «Играем Зощенко», «Примадонны», «Данькина каска», «Сказ про Федота-стрельца», «Главная роль», «Сон в летнюю ночь», «Свадьба Кречинского» и «Театр „Звезда“».

В кино он последний раз снимался в 2018 году — тогда вышел проект «Звоните ДиКаприо!»

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