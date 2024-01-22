«Идет подковерная борьба, правды не найти»: Соседов об увольнении с НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Зрители просят вернуть Сергея Соседова в ток-шоу «За гранью» на НТВ. 19 декабря ему сообщили, что он больше не будет вести программу, музыкального критика заменил актер Тимур Еремеев. NEWS.ru поговорил с Соседовым и узнал, как он пришел в проект, о «кухне» социального ток-шоу и что могло стать причиной его увольнения.

Как Сергей Соседов пришел в программу «За гранью»

— Сколько вы вели ток-шоу «За гранью» и как вы начали сотрудничать с НТВ?

— Два с половиной года. Это началось летом 2021-го. Меня пригласили на этот проект. Разговоры на НТВ шли давно, чтобы предложить мне вести какую-то рубрику, программу. Сначала была идея музыкальной программы, какая-то аналитика об артистах, о концертах, клипах и т. д. Но потом решили, что после моей критики никого из артистов на НТВ заполучить уже будет невозможно. Все Киркоровы, Басковы и Лазаревы скажут: «Ну вот там у вас есть критик, который про нас все знает. Вот пусть он у вас и пляшет, и поет, и танцует».

Потом возникла идея другой программы, не музыкальной, со мной. Решили изменить мой образ, профессиональный имидж, представить меня в ином ключе — как ведущего социальной передачи, и создали ее под меня.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Соседов

— Вы согласились, потому что вам это близко?

— Я журналист. Журналист должен интересоваться всем. Понимаете? Журналиста интересуют весь мир, все проблемы, которые в этом мире есть.

Кто был героями ток-шоу «За гранью»

— Расскажите о формате шоу и аудитории.

— У нас были истории сложные, тяжелые люди в тяжелых, проблемных ситуациях, экстраординарных, за гранью. Программа выходит в эфир днем, поэтому, конечно, смотрят и дети в том числе, но в основном люди, которые находятся дома — пенсионеры, домохозяйки, аудитория в глубинке, где такие проблемы не редкость. Это отъем детей, убийства, алкоголизм и прочее, все проблемы социального толка, когда люди теряют моральный облик и адекватность. Были люди другого рода, с редкими генетическими заболеваниями, с интересными хобби, например с ног до головы татуированные, с некоторыми особенностями, например альбиносы. Встречались необычные истории, например, женщина совершенно уникальная, одаренная, которая декорировала гробы.

У нас были только проверенные факты, невыдуманные истории. Это все реальные люди, не актеры. Меня часто об этом спрашивают.

Что требовал НТВ от Соседова как ведущего «На грани»

— От руководства НТВ вы же получали обратную связь? Какие у них были требования?

— Мы обсудили изначально, что программа серьезная, строгая, пусть будет построже, не приветствовались смешки, какой-то юмор. Им не нравилось, например, когда я начинал над чем-то смеяться, потому что всегда есть смешные моменты, в любой самой трагической истории есть смешное и в любой самой счастливой истории есть грустное. Это известно давно, об этом говорили Станиславский и Бертольд Брехт,

Руководство настаивало, что программа должна на экране выглядеть серьезно, очень драматично, чтобы прям вот страсти были, страдания, приветствовались слезы, очень любили, когда герой начинает плакать, прям это культивировалось, чтобы он рыдал.

Но я сказал, что буду вести это так, как чувствую, как понимаю. Я оставляю за собой право своих комментариев, своих реакций. Если действительно какой-то смешной эпизод, почему бы и не посмеяться?

И я отвечаю за то, что я делаю в студии, потому что я должен управлять аудиторией, экспертами, героями. Естественно, кого-то надо было ставить на место. Кто-то вел себя по-хамски, развязно. Там и матерщина была, и драки, страшно было.

— Вы принимали участие в монтаже, «лепке» конечного продукта?

— Я отвечаю за спектакль в студии, за это представление, за монтаж — нет. Меня никогда не приглашали туда. Зачем я буду беспокоиться о том, что происходит там, где уже моего влияния нет? И моей ответственности нет в монтаже.

Фото: Виталий Невар/РИА Новости Сергей Соседов

За два с половиной часа съемок можно выбрать любые мои реакции. У меня очень пластичное видение. У меня есть слеза, где-то я могу заплакать. У меня грусть, тоска, у меня может быть смех, негодование, сочувствие. Я давал колоссальный спектр эмоций! Такого не показывает сегодня ни один ведущий на телевидении. И я говорил: вы выбирайте то, что вам надо, но я буду вести так, как чувствую.

Как музыкальному критику объяснили причины увольнения

— По вашим словам, известие об увольнении было для вас неожиданным?

— Абсолютно. И как мне показалось, оно было неожиданным для самого продакшна. Потому что НТВ выступает здесь в роли заказчика. Программу снимает продакшн. НТВ утверждает формат программы, тематику, ведущего, а продакшн — исполнитель.

— Причины увольнения вам объяснили?

— Никаких причин никто не объяснил. Мне трудно что-либо добавить к тому, что я раньше говорил. Мне кажется, что для руководства продакшна это тоже было удивлением, что меня «снимают». Ведь именно ему совершенно не нужна эта петрушка с пертурбацией ведущих. Потому что мы уже сработались, привыкли друг к другу.

Со мной была четкая работа. Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге.

Была ли песня Соседова ответом на увольнение

— В декабре в программе «Суперстар» вы исполнили песню «Одиночество сердец» в пижаме на качелях. Это связывают с вашим увольнением, мол, это изощренная месть Соседова НТВ...

— Вы, наверное, будете смеяться, программа «Суперстар» была записана раньше. Так совпало, что меня выставляют из программы «За гранью» и тут же выходит песня «Одиночество сердец». Передача была снята на две недели или даже на три раньше. Дело в том, что у меня давно было уже желание [спеть] и чтобы мы записали эту песню в профессиональной студии с композитором Геной Филиповым. Это руководитель группы «Восток». Я придумывал слова. Песня была, к сожалению, очень сокращена в эфире: полностью убрали второй куплет и часть припева. Моя песня длинная, почти пять минут, ее урезали до трех.

Если бы мне предложили «песню сократи», я бы сказал «извините, до свидания». Ее надо давать целиком, нельзя кастрировать. Это маленькое музыкальное произведение, там глубокий смысл, хороший, мощный текст. Никто не скажет, что эта песня ни о чем, что она пустая, бессодержательная, и таких композиций на эстраде у нас сейчас почти нет. Она про меня, это моя песня, мои чувства, мое дыхание, мои мысли.

Будет ли Сергей Соседов еще сотрудничать с НТВ и что делает после ухода

— Вы появитесь еще в программе «Суперстар» в качестве члена жюри или уже нет? С НТВ не будет больше никакого сотрудничества?

— Пока не знаю, не могу вам сказать. Но я надеюсь, что меня пригласят еще в «Суперстар». Конечно, это моя программа. Там я чувствую себя абсолютно свободно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

— Чем вы сейчас занимаетесь после ухода с НТВ?

— Я ищу, ко мне поступают предложения о различных программах, предлагают разные порталы, небольшие каналы. Встречаюсь с людьми, обсуждаю. Есть интересные предложения, но нужно выбрать. Вы еще меня увидите, безусловно. Напишите, что зрители и слушатели еще меня увидят и услышат и по телевидению, и в интернете. И не раз. Только бы сил хватило и здоровья, потому что это все очень выматывает: публичное, любые выступления, программы, исполнения, ведение. Это все колоссальные эмоциональные битвы и требует огромной отдачи: например, после съемок «За гранью» я потом целый день отсыпался, у меня не было сил.

— На ваше место взяли Тимура Еремеева, который уже вел программу с Лерой Кудрявцевой «Звезды сошлись». НТВ не хватает новых лиц?

— Телевидение — это закрытое сообщество, там все под ковром. Вы никогда не найдете правды там. Идет подковерная борьба и залетают головы из-под ковра иногда. Меня так вот убрали. Это может быть с кем угодно. Там есть своя логика, безусловно, есть влиятельные люди, которые всем этим управляют.

Читайте также:

Волочкова пожаловалась на Джигурду в Следственный комитет

Гудкову светит статус иноагента

«Люди не железные»: как живет Сташевский и кто виноват в его уходе со сцены