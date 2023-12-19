Что за скандал с Соседовым и НТВ. Правильно или нет с ним поступили? Соседов назвал говорящей головой нового ведущего шоу «За гранью» Еремеева

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Сергей Соседов

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов лишился места ведущего в ток-шоу «За гранью» на НТВ. Что произошло, кто его заменит, при чем здесь пение?

Что за скандал случился у Соседова с НТВ

В декабре 2023 года у Сергея Соседова заканчивается контракт с каналом НТВ, поэтому он может также прекратить работу в качестве члена жюри в программе «Суперстар».

Журналист заявил, что решение о его увольнении было принято еще 9 декабря, после завершения очередных съемок. Он еще работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: „С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего“. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — прокомментировал журналист порталу StarHit.

Он подчеркнул, что ему неприятна эта ситуация. Критик также рассказал, что после его ухода канал продолжал давать объявления в соцсетях о наборе зрителей на программу, отмечая, что будет Соседов. Хотя всю прошлую неделю уже снимался другой человек.

«Зрители стали писать мне: „Что случилось? Съемки продолжались, но с другим ведущим!“ Там есть постоянные зрители, которые часто приходят — они узнают о съемках на сайте и обязательно посещают студию. И вот еще недавно на сайте было объявление: „Сергей Соседов приглашает“. Люди меня любили, они шли на меня. Одно дело — телеверсия, другое — спектакль, который я там устраивал: мои интонации, мое ведение... Я хотел придать лоска этой программе, очень непростой, с тяжелыми человеческими судьбами. Мне хотелось, чтобы не было слез рекой, а был выход к свету. И меня любили за это», — объяснил он.

Соседов назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию».

«Все рыдали без конца, а я пытался вывести программу на позитивный лад... Даже когда были легкие передачи, где были модели с пирсингом, тату, мне тоже говорили: „Поменьше юмора, у нас серьезная программа“. „Как же можно не смеяться над тем, что смешно? У нее козел на теле вытатуирован“, — отвечал я», — вспомнил музыкальный критик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

По его мнению, решение канала о его увольнении — глупое и неприличное.

«Решение канала — глупое, вздорное, я не боюсь этого говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично. Мне была принесена лишь формальная благодарность — пришел только шеф-редактор. Не было никого из руководства, продакшена. Не было даже официальных писем. Вместо этого молчание. А зрители пишут и возмущаются», — добавил журналист.

Кто заменит Соседова

По данным Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!», Сергея Соседова заменит актер и телеведущий Тимур Еремеев.

Музыкальный критик, узнав это, заявил, что ему стыдно, что после него программу «За гранью» будет вести Еремеев.

«Значит, будет он? Ну тогда мне смешно! Напишите, что я долго смеялся. Мне, собственно, нечего сказать. Этот человек, на мой профессиональный взгляд, к телевидению не имеет вообще никакого отношения. Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова. Значит, он удобен, будет говорить то, что ему скажут. А я выражал свое мнение, поэтому меня убрали. Так и напишите: мне стыдно, что после меня ставят ведущим такого человека», — сказал он StarHit.

Почему Соседов стал петь

17 декабря в эфире программы «Суперстар» Сергей Соседов исполнил песню «Одиночество сердец» в пижаме на качелях. По мнению Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!», журналист мог запеть из-за того, что больше не будет работать на телевидении в качестве ведущего.

Актриса Лариса Гузеева в соцсетях с юмором прокомментировала новую композицию Соседова, заявив, что теперь «видела все в этой жизни».

«Это, конечно, не то, чем я хотела закончить сегодняшний день, но это точно не даст мне возможности заснуть. Простите, если и вам перебила сон», — сказала она.

Читайте также:

«Очень нелегко»: Бородина объяснила, почему ушла из «Дома-2»

«Лариса поставила условие»: Володина обвинила Гузееву в своем уходе с ТВ

Стало известно, кто заменит Галкина в шоу «Лучше всех!»