Главный стилист: кто будет вести «Модный приговор», вердикт Васильева

Фото: Пресс-служба Первого канала

Александр Рогов

Первый канал объявил, что выбрал нового ведущего для возвращающегося шоу «Модный приговор» после конкурса, решение в котором принимали зрители. Кто стал новым ведущим, чем он известен, как публика встретила первый эпизод нового шоу?

Кого выбрал Первый канал

РБК сообщило, что новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

«За него проголосовали 45% зрителей, на втором месте оказался Игорь Верник (18%), на третьем — стилист Даниил Грачев (16%)», — приводит данные РБК.

«МЫ С ВАМИ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!» — написал Александр Рогов в своем Telegram-канале.

«Мне очень приятно, что я стал ведущим „Модного приговора“. Это прекрасный карьерный рост для меня. Особенно ценно в этой истории то, что было народное голосование и решение принято зрителями Первого канала. Мне кажется, это говорит обо всем. Я жду начала съемок и сделаю все, чтобы „Модный приговор“ стал еще современнее, еще интереснее, еще круче и лучше», — объявил стилист в разговоре с NEWS.ru.

«Модный приговор» не выходил с начала СВО. Впоследствии постоянный ведущий телешоу (с 2009 по 2022 год) искусствовед и историк моды Александр Васильев уехал из России. В конце 2023 года Первый канал объявил о скором возвращении шоу. Первый выпуск с новыми ведущими в формате телевизионного кастинга прошел 2 января. Через неделю на сайте телекомпании появилось голосование, в котором зрителям предложили самим выбрать нового ведущего. Кроме Рогова, Даниила Грачева и Игоря Верника в список попали телеведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.

Второй выпуск передачи в формате телекастинга состоялся 14 января.

Фото: Пресс-служба Первого канала Александр Рогов

Чем известен Александр Рогов

Александру Рогову 42 года. Он родился в Воронеже и начал свою телевизионную карьеру в Туле. В дальнейшем он переехал в Москву и стал в начале 2000-х годов стилистом журнала Fashion Collection. В дальнейшем его проекты появлялись на страницах таких изданий, как Jalouse, Gala, ELLE, Harper’s Bazaar, а также MENU, Esquire и L.A.M.

Как сообщает «Вокруг.тв», в дальнейшем стилиста пригласили на телевидение: он получил известность, работая над такими проектами, как «Шопоголики» (MTV), «Золушка. Перезагрузка» (ТНТ) и «Дочки-матери» (TLC). В 2018 году Рогов получил собственную модную программу на телеканале СТС «Рогов. Студия 24», которое приглашало пары, недовольные внешность друг друга, а в дальнейшем — шоу «Рогов+».

Александр Васильев, ушедший из «Модного приговора» в 2022 году, в соцсетях заявил, что хотел бы видеть на своем месте именно Рогова. Историк моды положительно отозвался о преемнике.

«Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимым для ведения программы „Модный приговор“. Очевидно и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью!» — объявил историк моды в разговоре с «Газета.Ru»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Васильев

Как встретила публика «Модный приговор» с Роговым

Уход Александра Васильева из шоу не понравился поклонникам передачи: как пишет РБК, в соцсетях раздавались требования вернуть историка моды и критика в адрес кандидатов на его место. Немало критики досталось и Рогову.

«Столько шума вокруг перезапуска „Модного приговора“. Я прям не ожидал. Анонимные и не очень ТГ-каналы вовсю брызжут ядом... Меня уже и уволили /еще не взяв на работу/, и в вероломном захвате чужого места обвинили, и в желании грести деньги лопатой заподозрили», — посмеялся стилист в своем Telegram-канале.

Телекритик Александр Горбунов заявил NEWS.ru, что программа будет популярной и после ухода Васильева, однако усомнился, что Рогов подойдет на его место из-за формата передачи.

«Александр Рогов, что бы он ни делал, всегда будет ассоциироваться у меня с каналом СТС. В первую очередь потому что в своих нынешних шоу он выступает еще и в качестве продюсера. И ему предоставляют большую свободу действий. В то время как „Модный приговор“ снимается шаблонами», — указал критик.

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