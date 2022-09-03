Стало известно, почему «Голос 60+» сменил ведущего Продюсер Первого канала Аксюта: Нагиев не покидал «Голос 60+», а ушел в отпуск

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева стала новой ведущей проекта «Голос 60+», поскольку шоумен Дмитрий Нагиев ушел в творческий отпуск, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Нагиев не покидал проект, а об отпуске с телеведущим договорился давно.

[Нагиев] нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили: «Давай ты десять сезонов отработаешь, — был у нас такой разговор, — а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить», — заявил Аксюта.

Продюсер отметил, что по телефону предложил Гузеевой стать ведущей проекта. По словам Аксюты, она «сначала испугалась», но в итоге согласилась.

«Голос 60+» покажут 4 сентября на Первом канале. Кресла наставников команд займут Валерий Сюткин и Елена Ваенга, а также дебютирующие в проекте Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в качестве ведущей «Голоса 60+». По его словам, многие смотрели шоу только из-за него. Однако для самого актера эта программа — давно пройденный этап, считает Соседов.