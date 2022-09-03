Лариса Гузеева стала новой ведущей проекта «Голос 60+», поскольку шоумен Дмитрий Нагиев ушел в творческий отпуск, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Нагиев не покидал проект, а об отпуске с телеведущим договорился давно.

[Нагиев] нас не покидал, дело в том, что у нас с Дмитрием была давнейшая договорённость. Мы говорили: «Давай ты десять сезонов отработаешь, — был у нас такой разговор, — а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить», заявил Аксюта.

Продюсер отметил, что по телефону предложил Гузеевой стать ведущей проекта. По словам Аксюты, она «сначала испугалась», но в итоге согласилась.

«Голос 60+» покажут 4 сентября на Первом канале. Кресла наставников команд займут Валерий Сюткин и Елена Ваенга, а также дебютирующие в проекте Игорь Корнелюк и Александр Малинин.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в качестве ведущей «Голоса 60+». По его словам, многие смотрели шоу только из-за него. Однако для самого актера эта программа — давно пройденный этап, считает Соседов.