Соседов лишился работы на НТВ после песни на качелях Сергей Соседов лишился места ведущего в ток-шоу «За гранью» на НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Российский музыкальный критик Сергей Соседов лишился места ведущего в ток-шоу «За гранью» на НТВ после исполнения песни в пижаме на качелях, пишет Telegram-канал «НеОпра, блин». По данным источника, на смену ему пришел телеведущий и актер Тимур Еремеев. Авторы канала сообщают, что в декабре 2023 года у Соседова заканчивается контракт с телеканалом, поэтому он может также прекратить работу в качестве члена жюри на шоу «Суперстар».

Канал предполагает, что журналист мог запеть потому, что больше не будет работать на телевидении. До этого актриса Лариса Гузеева с юмором прокомментировала новую песню Соседова «Одиночество сердец», которую он исполнил в шоу «Суперстар!» на НТВ, качаясь на качелях в окружении длинных отрезов воздушных тканей. Гузеева отметила, что теперь «видела всё в этой жизни».

Ранее Соседов раскритиковал певицу Светлану Разину, назвавшую дурью концерты в зоне СВО. По его словам, выступления в зоне спецоперации на Украине организовывают в первую очередь для поднятия духа бойцов, а не для «строчки в биографии». Журналист убежден, что если отправившийся в зону боевых действий артист думает о совершаемом им таким образом подвиге, то ему туда ехать не нужно. По его словам, это будет нескромно, а также неприлично.