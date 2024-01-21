«Выгнать не получится»: Волочкова о присоединении к штабу гумпомощи СВО Волочкова заявила, что нашла союзников в штабе гумпомощи Донбассу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что нашла союзников в лице участников общероссийского движения «Ветераны России». По ее словам, общественники разобрались в ситуации и признали, что балерина ни в чем не виновата.

Не моя вина, что кто-то выложил мое домашнее видео, так что очернить не получится. «Ветераны России» сначала сделали заявление, не разобравшись в ситуации. Но когда люди услышали мою позицию, посмотрели мою пресс-конференцию, они поняли, что всех развели. После встречи с ними я поняла, что нашла союзников, настоящую опору и поддержку. И выгнать меня со сцены не получится, пусть все завистники это знают, — сказала Волочкова.

Балерина добавила, что отменить шоу с ее участием невозможно. Она напомнила, что никогда не уезжала из России, как другие артисты, и «всегда демонстрировала любовь к Родине».

Я бы хотела сказать, что не нужно уподобляться злым и завистливым людям, которые хотят сделать гадость. Отменить меня, мои шоу просто невозможно. Никто и никогда не сомневался в моем патриотизме. Я не уезжала из страны, как это сделали другие артисты. Мы постоянно приглашаем российских бойцов и их семьи на шоу. Меня просто подставили, причем сделали это низко, — заключила Волочкова.

Ранее представители организации «Ветераны России» призвали запретить выступления Волочковой после появления в Сети скандального видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, прокомментировав эту новость, предложил «наказать танцовщицу рублем», бойкотируя ее выступления.