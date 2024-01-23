Киркоров, развод с женой, шоу «Конфетка»: как сейчас живет Тимур Родригез

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Шоумен, певец, телерадиоведущий, актёр, член жюри Тимур Родригез на съемках шоу «Маска. Танцы»

Шоумен, актер и телеведущий Тимур Родригез в прошлом году объявил о расставании с женой после 16 лет брака. Что известно про его личную жизнь, в каких проектах сейчас задействован артист?

Чем известен Родригез

Тимур Родригез (Керимов) родился 14 октября 1979 года в Пензе. Окончив школу, он поступил в педагогический университет, где получил высшее образование по специальности «преподаватель французского и английского языков».

В студенческие годы Родригез познакомился со своим будущим напарником по сцене Павлом Волей, который обучался с ним в одном вузе. Будущие знаменитости играли в команде КВН «Валеон Дассон», созданной ими при университете.

Телевизионную карьеру Родригез начинал на телеканале MTV, выиграв конкурс «Стань VJ». Затем устроился на радиостанцию «Хит FM» и вскоре стал одним из ее официальных голосов. В тот период он придумал свой творческий псевдоним — Родригез.

Известность ему принесло шоу Comedy Club на ТНТ, в котором он участвовал с 2005 по 2008 год.

Родригез вел программы «Танцы без правил», «Музыкальный ринг» и «Успеть до полуночи». Также шоумен участвовал в передачах «Один в один!», входил в состав жюри «Маски», «ШоуМаскгоон», «Один в один!» и «Маски. Танцы».

В 2009 году Родригез выпустил свою первую песню как сольный исполнитель («Слушай свое тело»). Вскоре после этого в дуэте с певицей Ани Лорак записал композицию «Увлечение», которая стала хитом.

За свою музыкальную карьеру исполнитель выпустил больше полутора десятков видеоклипов.

Что известно о личной жизни Родригеза

В сентябре 2023 года Тимур Родригез сообщил, что разводится с женой Анной Керимовой спустя 16 лет брака. Супруги поженились в 2007 году, у них есть двое сыновей — Мигель и Даниэль.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — написал певец в соцсетях.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Тимур Родригез с сыновьями

Он не раскрыл причины разрыва, однако в 2022 году в ходе программы «Детектор» он признался, что в его семье есть недомолвки на почве ревности.

«Как любая женщина она не может не ревновать. Естественно, мы периодически об этом говорим. Моя жена не очень любит шоу-бизнес, зная на 80%, что он представляет. Скандалов у нас нет, но ей не нравится, когда я много отсутствую», — делился он.

Певец также отмечал, что и сам часто ревновал супругу, если видел, что на нее засматриваются представители противоположного пола.

«Я бешусь. Конечно, я горжусь, но и немножко ревную, потому что понимаю прекрасно, что она иногда гуляет и без меня», — объяснял шоумен.

Почему Родригез вызывал Киркорова на баттл

Тимур Родригез является членом жюри шоу «Маска». Также в проекте задействован народный артист России Филипп Киркоров.

В июле прошлого года шоумен в шутку вызвал поп-короля на баттл. Он опубликовал видео, в котором предстал в ярком африканском наряде. На костюме Родригеза были расположены различные украшения и аксессуары в виде цветов. Также артист надел большое количество браслетов. В руках у музыканта красовался большой посох с витражным узором.

Родригез намекнул, что хочет посоревноваться с Киркоровым по степени экстравагантности нарядов. Музыкант отметил, что коллега еще не выходил в свет в похожем наряде.

«Филипп, с этого моменты ты — номер два, а я — номер один», — заявил телеведущий.

Чем сейчас занимается Родригез

Летом 2023 года Тимур Родригез представил композицию «Никому никогда» в эфире «Шоу Воли» на ТНТ. Также прошлой осенью вышла передача «Лига городов», которую вел артист.

В январе этого года Родригез вернулся в судейское кресло музыкальной программы «Конфетка».

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