Тимур Родригез объявил о разводе с женой после 16 лет брака

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимур Родригез и Анна Каримова

43-летний российский шоумен Тимур Родригез в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о разводе с супругой Анной Каримовой. По словам артиста, пара расстается с глубоким уважением друг к другу и продолжит воспитывать двоих сыновей: 14-летнего Мигеля и 11-летнего Даниэля. Родригез также добавил, что он не будет давать комментариев на тему развода в СМИ.

Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем, — сообщил Родригез.

Ранее дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и блогер Алексей Столяров объявили о расставании. Молодые люди сообщили, что уже давно не являются парой, в ходе чемпионата России по гонкам с препятствиями в Алабино. Шойгу отметила, что она и Столяров остались очень близкими друзьями.

Столяров рассказал, что развелся из-за большого объема работы и нехватки времени на семейную жизнь. По его словам, политические разногласия в семье на развод не повлияли. Столяров отметил, что в момент расставания испытывал страх, сравнимый с прыжком в пропасть.