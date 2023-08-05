Ксения Шойгу и Алексей Столяров объявили о расставании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу с мужем Алексеем Столяровым

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и блогер Алексей Столяров объявили о расставании. Молодые люди в беседе с журналистами «360» в ходе Чемпионат России по гонкам с препятствия в Алабино сообщили, что уже давно не являются парой. Шойгу отметила, что она осталась со Столяровым «очень близкими друзьями».

Мы довольно давно не являемся парой. Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями. И работа, и поездки, и все остальное... Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает, или я с открытия музея приезжаю. Но, тем не менее, Миланик всегда рад, — сказала Ксения Шойгу.

В мае стало известно, что зять министра обороны РФ блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Примерно за час перед атакой ВСУ муж Ксении Шойгу опубликовал видео с центральной площади города. По данным Telegram-канал Mash, это место находится в нескольких километрах от точки удара. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как писал Mash, Столяров после обстрелов вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке. Блогер сказал, что не пострадал и уже уехал из Луганска. По его словам, он слышал о прилете, но не застал его, потому что успел покинуть город до начала атаки.