Киркоров, слухи о болезни, уход с Первого канала: как живет Андрей Малахов

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Андрей Малахов

В 2022 году в Сети появились слухи о болезни журналиста Андрея Малахова. Однако телеведущий информацию не комментировал и продолжил работать. Какие проекты он ведет сейчас, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Малахов

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты. У него есть два высших образования: в 1995 году он окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом, а через восемь лет — юридический факультет РГГУ.

На телевидении Малахов начал работать в 1992 году — в программе «Воскресенье с Сергеем Алексеевым». Популярность он получил благодаря проектам «Большая стирка», «Пять вечеров» и «Пусть говорят» на Первом канале.

В 2017 году он ушел на канал «Россия 1» и стал вести программу «Прямой эфир». Также Малахов является ведущим проектов «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами» и «Песни от всей души».

Что известно о личной жизни Малахова

В 2011 году Андрей Малахов женился на редакторе Наталье Шкулевой.

«С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань, и бац — какое-то экзотическое растение», — рассказывал телеведущий.

В 2017 году у супругов родился сын Александр.

Малахов также является крестным отцом детей народного артиста России Филиппа Киркорова.

«Я считаю, что у нас лучший крестный в мире — добрый, красивый, щедрый, умный, настоящий», — говорил про Малахова поп-король.

Почему Малахов ушел с Первого канала

Андрей Малахов заявил, что на Первом канале был в роли «мальчика на побегушках», но его терпение не выдержало из-за недоговоренностей продюсеров. В частности, журналист рассказал о возвращении в передачу Натальи Никоновой, которая ранее работала в «Пусть говорят» продюсером. На протяжении нескольких лет она находилась в конфликте с руководством.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Андрей Малахов

«Потом вдруг она оказалась прощена, и нам говорят: „Она снова ваш руководитель“. Здравствуйте! Ничего не понимаю! А семь лет подряд что было? Я столько лет на канале, ну выведите меня в коридор и скажите: „Андрюх, нам ее навязали, извини“. Но никто же ничего не объясняет. Мол, примите как данность. А мне ведь уже не 20 лет!» — объяснял Малахов.

Что известно о состоянии здоровья Малахова

В 2022 году в Сети появились слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Тогда поклонники обратили внимание, что изменились вес и прическа телеведущего. Малахов стал носить парик. Кроме того, он ездил в Германию.

Журналист Отар Кушанашвили заявлял, что Малахов действительно серьезно болен.

«Это беда», — говорил он в эфире YouTube-программы Agent Show.

Сам телеведущий слухи о своей болезни не комментировал. Он продолжает работать.

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