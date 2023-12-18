Опухоль, отсутствие семьи, «Судьба человека»: где сейчас Борис Корчевников

Фото: Пелагия Тихонова /АГН «Москва»

Борис Корчевников

Телеведущий и актер Борис Корчевников сейчас редко появляется на светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Что известно о состоянии журналиста и его гражданской позиции?

Чем известен Корчевников

Борис Корчевников родился 20 июля 1982 года в Москве. Его мать, Ирина Корчевникова, работала в МХТ им. Чехова, была помощницей Олега Ефремова, позднее занимала должность директора Театра кукол им. Образцова.

Корчевников с детства выходил на сцену МХТ им. Чехова. Он дебютировал в спектакле «Матросская тишина» в семилетнем возрасте. В середине 90-х был одним из ведущих детской программы «Там-там новости» на РТР.

После окончания школы Корчевников поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ и на факультет журналистики МГУ, в итоге сделал выбор в пользу профессии журналиста.

Карьеру Корчевников начинал на НТВ: он был корреспондентом информационной службы и делал репортажи для программ «Сегодня», «Намедни», «Страна и мир», «Профессия — репортер» и других. После этого работал на СТС директором регионального вещания и креативным продюсером, вел программы «Хочу верить!», «История российского шоу-бизнеса», «История российского юмора».

В 2013 году Корчевников перешел на телеканал «Россия-1», вел ток-шоу «Прямой эфир», программы «Судьба человека» и «Далекие близкие». С 2022 года является ведущим передачи «Жизнь и судьба».

С 2017 года он занимает должность генерального директора и генерального продюсера православного телеканала «Спас». В 2020 году телеведущий выпустил книгу «Имя России. Духовная история страны».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Борис Корчевников

Что известно о личной жизни Корчевникова

Борис Корчевников ни разу не был женат, детей у него нет. 40-летний телеведущий признавался, что «вся его личная жизнь — на работе».

«Вся моя личная жизнь, она же и публичная — на работе. И это тоже может быть радостью. По крайней мере, лично мне это приносит большую радость», — рассказывал он.

Что известно о состоянии здоровья Корчевникова

В 2015 году в своем ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников сообщил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. После этого он проходил курс лечения и долго восстанавливался.

На этом проблемы не закончились: вскоре артист признался, что теряет слух. В 2022 году он перенес очередную операцию, но хирургическое вмешательство не смогло остановить развитие недуга.

Сейчас Корчевников пользуется специальным устройством, которое распознает речь собеседника и выводит на экран. Только так ему удается работать с гостями шоу «Жизнь и судьба».

«У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее — любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное. Все должно восстановиться, и самая серьезная стадия лечения, надеюсь, уже позади», — делился телеведущий.

Что Корчевников говорил про спецоперацию

С 2022 года Борис Корчевников находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии за поддержку спецоперации.

В октябре прошлого года он не сдержал слез в прямом эфире канала «Соловьев. Live», говоря о тех, кто находится в зоне СВО.

«Я плакал, говоря, не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьются и умирают. О том, что их жертва должна и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь отдал прямо сейчас свою, — невозможно после этого продолжать жить так же, как раньше», — говорил Корчевников.

Журналист также подчеркивал, что если его самого призовут на спецоперацию, то он незамедлительно поедет.

Чем сейчас занимается Корчевников

Борис Корчевников продолжает вести программу «Жизнь и судьба» на канале «Россия-1».

Раньше передача называлась «Судьба человека», но в 2022 году он переименовал ее. По мнению артиста, сейчас название больше соответствует происходящему в мире. Кроме того, теперь героями шоу Корчевникова становятся только артисты-патриоты, поддержавшие спецоперацию.

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