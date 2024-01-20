Отказ от шуток про РФ, статус иноагента: где сейчас комик Александр Гудков

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Александр Гудков

Комик и шоумен Александр Гудков отказался шутить про Россию ради выступления на корпоративах. Где он сейчас, с кем сотрудничает, станет ли иноагентом?

Где сейчас Гудков, почему не будет шутить про Россию

Согласно данным Telegram-канала Mash, экс-участник шоу «Вечерний Ургант» сейчас проживает в Москве и никуда из России не уезжал. Источник утверждает, что комик согласился выступать на корпоративных мероприятиях без «отсебятины» и шуток про родную страну.

Mash отмечает, что приглашать Гудкова на корпоративы в России стали реже. Артист готов выступать со сценарием, который ему напишут организаторы мероприятия.

«Александр Гудков отказался от шуток про Россию и готов выступать по бумажке на корпоративах. Теперь сценарий будет от заказчика — никакой отсебятины. По словам представителей шоумена, Саша живёт в Москве и никуда не уезжал. Также нам стало известно, спрос на Гудкова упал, но он готов выступить в столице за 2 млн рублей + 10% на ИП. Такие условия были и раньше, изменения претерпел лишь сценарий артиста. Александр приедет и отработает мероприятие, шутя со сцены материал, который напишут организаторы. Без импровизации и провокационных шуток», — пишет Telegram-канал.

Согласно информации Mash, Гудков продолжает работать в паре с Екатериной Варнавой, с которой они вместе выступали в юмористическом шоу Comedy Woman, или с телеведущим Константином Анисимовым.

Уезжал ли Гудков из России

В конце сентября 2022 года появилась информация, что Гудков покидает Россию на фоне объявленной президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации. Mash публиковал кадры, на которых комик, как утверждал Telegram-канал, собирается отправиться в Ташкент.

«Он [Гудков] не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление — солнечный Ташкент. Там его заметили наши подписчики», — отмечалось в публикации ресурса от 29 сентября.

Спустя два месяца Mash сообщил, что Гудков на время вернулся в Россию и собирается выступать на корпоративах вместе с Варнавой или Анисимовым. Telegram-канал опубликовал фотографии райдера артистов.

«Протеже Ивана Урганта просит для себя 2 млн + 10% на ИП, но выступать согласен только в паре с коллегой Екатериной Варнавой или Константином Анисимовым. Варнава обойдется в дополнительные 2 ляма, а вот Анисимов поскромнее — 400 тыс. рублей и договорились. В Москве нужна только гримерка, несколько зарядок на айфон, кофе, боржоми и пара бутылок пино-гриджо», — писал Mash 29 ноября 2022 года.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Иван Ургант и Александр Гудков

18 января текущего года Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево. Как утверждал Telegram-канал Readovka, юморист прибыл в столицу России из Еревана для пересадки в Тбилиси.

«Гудков, издевательски спародировавший песню „Я — русский“, под шумок прилетел в Москву из Еревана. Правда, только для того, чтобы сделать пересадку в Тбилиси», — писал источник.

В то же время Telegram-канал BRIEF утверждал, что Гудков прибыл в Москву для переоформления недвижимости.

«Комик Александр Гудков в Москве. Он приехал переоформлять недвижимость на Арбате и Таганской набережной», — отмечалось в публикации BRIEF.

Таганской набережной в столице не существует.

Что грозит Гудкову в России

В начале сентября 2022 года Mash утверждал, что Гудкову может грозить 5 лет колонии за пародию на клип певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я русский». Тогда шоумен опубликовал ролик с названием «Я узкий», высмеивающий композицию SHAMAN.

Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал официальный запрос в Следственный комитет, попросив возбудить в отношении Гудкова уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если бы шоумена признали виновным, то ему грозило бы от 2 до 5 лет лишения свободы.

19 января текущего года Mash сообщил, что Гудкова могут признать иностранным агентом в России. По информации источника, с соответствующей инициативой в СК и Минюст обратились общественники из организации «Молодой десант».

Telegram-канал утверждает, что активисты пересмотрели выступления Гудкова и нашли в них негативные высказывания о спецоперации и призывы к помощи украинцам. Как уточняет Mash, ведомства приняли к рассмотрению заявления общественников.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Александр Гудков

Финансировал ли Гудков ВСУ

В августе 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить комика Александра Гудкова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и признать его иноагентом. По словам Виталия Бородина, с начала 2022 года Александр Гудков находился за рубежом и, как подозревает общественник, мог участвовать в различных благотворительных концертах для помощи украинцам.

«Просим вас <...> провести проверку в отношении Гудкова Александра <...> на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. При наличии оснований рассмотреть вопрос о признании Гудкова <...> иностранным агентом», — говорится в тексте обращения.

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