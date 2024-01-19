«Люди не железные»: как живет Сташевский и кто виноват в его уходе со сцены

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Влад Сташевский

Влад Сташевский стал популярным в середине 1990-х. О певце говорили: «Его лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» и сравнивали с принцем — внешность певца была ярче его вокала. В день его 50-летия, 19 января, NEWS.ru рассказывает, как Влад Сташевский стал популярным, кто помешал его карьере, что известно о его личной жизни и где он сейчас.

Как продюсер Айзеншпис заметил Сташевского

В 1993 году 19-летний студент Владислав Твердохлебов (настоящая фамилия Сташевского) и его одногруппники праздновали сдачу сессии в клубе «Мастер». Будущий артист играл на рояле и пел. Тогда его заметил продюсер Юрий Айзеншпис, который проводил вечер в этом заведении. Он оставил парню визитку и предложил позвонить, и уже через неделю была записана первая песня Сташевского — «Дороги, по которым мы идем».

«Ходили слухи в шоу-бизнесе, была байка, что якобы Айзеншпис „раскрутил“ Влада на спор. Я не могу сказать, так ли это было на самом деле, но тем не менее в руках Юрия Шмильевича были все ресурсы, чтобы действительно сделать практически из любого человека популярного артиста», — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий, продюсер Алексей Остудин, который был знаком с Айзеншписом и поддерживал приятельские отношения с Владом Сташевским.

Фото: Владимир Яцина/ТАСС Юрий Айзеншпис

Для молодого артиста c его выигрышной внешностью был подобран образ романтического лирического героя, близкий женской аудитории.

«Причем этот герой был не для совсем молодых девчонок. Этим одно время занимался Андрей Губин. Сташевский был все-таки либо для своих ровесниц, либо для тех, кто чуть старше. Владу был найден правильный репертуар, писались хорошие песни, снимались дорогие видеоклипы», — рассказывает Остудин.

Ведущий подчеркнул, что Айзеншпис занимался буквально всеми вопросами: и пиаром, и подбором репертуара Влада. По его словам, пресса не писала плохо о Сташевском, потому что Юрий Шмильевич мог обидеться, и даже на сборных концертах певец исполнял несколько композиций, как, впрочем, и другие артисты продюсера — настолько сильно было его лобби.

Как семья жены Сташевского повлияла на его отношения с Айзеншписом

В 1997 году Сташевский женился на Ольге Алешиной, дочке миллионера Владимира Алешина, владельца спорткомплекса «Лужники».

«Ольга, конечно, девушка была непростая, скажем прямо, но при этом очень милая. Тогда это выглядело очень правильно: известный, популярный артист, красивый, молодой, женится на дочке владельца „Лужников“», — вспоминает Остудин.

Как вспомнил телеведущий Отар Кушанашвили, Юрий Айзеншпис назвал брак дочери миллионера и Влада Сташевского мезальянсом и заявил, что из таких союзов, как правило, не получается ничего хорошего. Жена ввела певца в высшее общество, он стал получать заказы на корпоративы у богатых клиентов и в 1999 году ушел от продюсера.

Кушанашвили рассказывал, что именно семья Ольги сподвигла артиста к этому решению.

«Сташевский изменился, когда вошел в семью Алешина. Пошли такие разговоры: „Пора бы тебе повзрослеть, зачем тебе поводырь...“ Время шло, после каждого концерта все грустнее становился Юрий Шмильевич. Сказал однажды: „Наверное, Влад уйдет“. Я спросил: „Почему вы так решили?“ Он пояснил: „Оля ездит с ним на концерты, и они обособленно держатся“. Раньше Айзеншпис опекал артиста, был с ним везде, даже в гримерной. Юрий Шмильевич стал чувствовать себя как отрезанный ломоть. Вскоре Ольга и Стас объявили о его уходе от продюсера», — вспоминал Кушанашвили в интервью.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Влад Сташевский

Когда у Сташевского начались проблемы с алкоголем

Сташевский начал злоупотреблять спиртным еще до развода с женой. По некоторым данным, он выпивал из-за сложных отношений с родственниками и Ольгой.

«Позже я узнал, что у него начались проблемы с тестем. Мы с Айзеншписом подумали, что скандалы связаны с употреблением горячительного. Вскоре стали звонить общие знакомые, говорившие, что Влад закладывает за воротник. Я сказал Юре: человек начинает пить, когда дома ему не дают дышать. На что тот ответил: «Он знал, куда уходил. Всегда В. С. будет изгоем в этих кругах», — рассказывал Кушанашвили «ЭГ».

Чем закончился брак Сташевского

Несмотря на то что Айзеншпис оставил Сташевскому весь репертуар, популярность его падала, новые хиты не появлялись. В 2002 году певец развелся с Алешиной. Развод был болезненным для Влада, супруга не разрешала видеться с их общим сыном.

Еще в середине 2000-х Сташевский много работал: дебютировал как актер в спектакле «Любовь без правил» и гастролировал с ним по всей стране. В 2004-м он принял участие в шоу «Последний герой». На передачу его позвала подруга Юлия Началова. Во время съемок проекта Влад съел обед из лягушек, приготовленный Николаем Дроздовым, сильно отравился и попал в реанимацию.

«В 2007 году я ему как один из продюсеров проекта „Ты суперстар!“ на НТВ предлагал участие. Влад отказался, он сказал, что у него и так все в порядке», — рассказал NEWS.ru Алексей Остудин.

Кто стал новой женой артиста

Тогда же, в середине 2000-х, Сташевский смог наладить личную жизнь — он женился на психологе Ирине Мигуле, которая родила ему сына. Жена взяла на себя обязанности продюсера артиста.

Когда к Мигуле обратились журналисты с просьбой взять интервью, она заявила, что певец общается с прессой только за деньги, и озвучила цену вопроса — 300 тысяч рублей.

Чем сейчас занимается Влад Сташевский

В 2010-х Сташевский занялся бизнесом по утилизации жидких химических отходов. В интервью Dni.ru он говорил, что ни на что не жалуется, доход у него неплохой и он по-прежнему продолжает выступать, имея в виду, вероятно, корпоративы и небольшие концерты.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Влад Сташевский

В 2020-х Сташевский снова появился на ТВ. Он снялся в программе «Ты суперстар. Возвращение», от которой отказался в 2007 году, и в четвертом сезоне программы «Маска» на НТВ. Влад также появился в программе Корчевникова «Судьба человека». Зрители обратили внимание, что певец исхудал, взгляд у него погас, но он по-прежнему прекрасно выглядит.

«Влад такой парень, который любит плыть по течению. Он как артист никогда не был суперамбициозным, и многие в 1990-х ему и завидовали, потому что все чего-то добиваются, что-то пытаются сами сделать, а тут у него как бы само собой все получилось», — говорит Остудин.

По его словам, Сташевский никогда не был богатым человеком, даже в период популярности, когда сотрудничал с Айзеншписом. Тогда основные деньги получал продюсер, который в него вкладывал.

Иосиф Пригожин, который называет Айзеншписа своим учителем, говорит, что звезду Сташевского зажег именно Юрий Шмильевич, а когда артист ушел от него, его звезда потухла.

«Артист тоже имеет свойство устать, не желать биться. Он приобрел славу, дальше необходимо работать, а подстегивать должен кто-то, репертуар и многое другое необходимо собирать, всем этим заниматься. Люди же не железные, это, к сожалению, неизбежные вещи. Есть те, кто, например, как Филипп Киркоров, он машина, а есть люди, которые без подмоги не могут. Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать, двигать», — рассказал NEWS.ru Иосиф Пригожин.

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