«Владу нужна подмога»: Пригожин рассказал правду о Сташевском Пригожин: Сташевскому нужен продюсер, который «подталкивает и двигает»

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Владу Сташевскому нужен был хороший продюсер, объяснил Иосиф Пригожин NEWS.ru уход со сцены и спад популярности исполнителя. По словам мужа певицы Валерии, без Юрия Айзешписа Сташевский не смог удержаться в шоу-бизнесе.

Артист тоже имеет свойство устать, не желать биться. Он прославился, дальше необходимо работать, подстегивать должен кто-то, репертуар и многое другое необходимо собирать, всем этим заниматься. Люди же не железные, это, к сожалению, неизбежные вещи. Есть такие люди, как Филипп Киркоров, он машина, а есть те, кто без подмоги не может. Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать, — казал NEWS.ru Пригожин.

Он подчеркнул, что стремительный взлет Сташевского в 90-х — заслуга Айзеншписа, выдающегося продюсера. Пригожин считает его своим учителем в шоу-бизнесе.

Красивых много, талантливых много, а зажигают звезды специалисты. Вопрос не только в красоте, вопрос в умении правильно подать и смаркетировать. Сташевский, безусловно, симпатичный, он не обладает какими-то уникальными вокальными данными или способностями. И его долго раскручивал Юрий Шамильевич. Это было на моих глазах, — отметил Пригожин.

19 января Сташевскому исполняется 50 лет. Певец редко появляется на телевидении и дает интервью. Тем не менее он продолжает выступать на корпоративах и небольших концертах со старыми хитами.

Ранее на съемках шоу «Суперстар» фанаты не узнали вернувшегося на сцену Сташевского. Многих зрительниц расстроило то, что он больше не является тем «сладким» мальчиком, к которому они привыкли, сообщил портал 7days.ru.