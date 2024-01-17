Меркачева раскрыла, сможет ли Ефремов выйти из колонии по УДО Правозащитница Меркачева: Михаил Ефремов может выйти из колонии уже в марте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

У суда нет оснований отказывать Михаилу Ефремову в ходатайстве на УДО, заявила NEWS.ru правозащитница Ева Меркачева. Она добавила, что у актера нет ни одного взыскания от администрации колонии, он работает на производстве, занят в самодеятельности и у него будут хорошие характеристики для суда.

Оснований ему отказывать нет, потому что если суд откажет, то он может подать апелляцию. Потому что основания для отказа какие? У него нет ни одного взыскания. У него нет каких-то проблем, — сказала Меркачева.

Михаил Ефремов может выйти из колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области, где отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, уже в марте этого года. В 2020 году суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы. Почти половину срока актер уже отсидел и по закону весной может подать ходатайство на УДО.

Ранее сообщалось, что Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

До этого друг Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что артист работает в колонии на швейном производстве, делая молнии для защитных костюмов. Он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. Также Ефремов принимает активное участие в жизни колонии.