Осужденный Ефремов разбогател в колонии на 80 млн рублей SHOT: Ефремов получил в наследство от дяди две квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Telegram-канал SHOT сообщает, что осужденный актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

SHOT пишет, что Ефремов, будучи в колонии, погасил все долги (195 546 рублей) перед Федеральной налоговой службой, в том числе налоги на имущество. Теперь, как сказано в публикации, актер окончательно вступил в права наследования. По данным канала, Ефремов стал владельцем пятикомнатной квартиры на Тверской улице (50 млн рублей) и трехкомнатной на Олимпийском проспекте (30 млн рублей).

Ранее друг Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что артист в колонии работает на швейном производстве, делает молнии для защитных костюмов. Он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. Также Ефремов принимает активное участие в жизни колонии.

Врач-нарколог Василий Шуров выразил мнение, что тюремный срок восемь лет Ефремову дали из-за непрофессионального поведения его адвоката. Врач напомнил, что юрист уговорил Ефремова не признавать свою вину в смертельном ДТП. Специалист предположил, что в противном случае артист получил бы более мягкое наказание.