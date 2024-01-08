Стало известно, как годы пристрастия к алкоголю повлияли на Ефремова Нарколог Шуров: пристрастие к алкоголю ударило по внешности Ефремова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Врач-нарколог Василий Шуров в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказал, что актер Михаил Ефремов за годы алкоголизма деградировал на глазах публики. По мнению эксперта, пагубное пристрастие сильно отразилось на внешности артиста.

В Самаре, когда он со сцены начал ругаться во время спектакля. И вообще, когда интервью давал, смотришь на лицо, на эти ногти нестриженые по три месяца. Какое-то грустное впечатление, очень запущенный был. <...> Никому толком не нужен, — отметил Шуров.

Нарколог также выразил мнение по поводу смертельной аварии, которую спровоцировал Ефремов. Шуров предположил, что тюремный срок восемь лет артисту дали из-за непрофессионального поведения его адвоката. Врач напомнил, что юрист уговорил Ефремова не признавать свою вину в ДТП.

Если бы он попросил прощения, компенсировал, обратился бы к людям. У нас народ очень жалостливый. Я думаю, там совсем другое было бы решение, — считает врач.

Ефремов 8 июня 2020 года, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и выехал на Садовое кольцо. На Смоленской площади он не справился с управлением. Джип артиста свернул на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, в результате аварии был госпитализирован. В больнице он скончался.

Друг Михаила Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что артист в колонии работает на швейном производстве, делает молнии для защитных костюмов. Он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. Также Ефремов принимает активное участие в жизни колонии.