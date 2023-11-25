С телеведущим Николаем Дроздовым все в порядке, сообщил RT его друг Константин Мирошник. Он опроверг слухи о плохом самочувствии зоолога и напомнил, что в начале декабря у него запланировано выступление.
Если бы что-то было, то концерт был бы отменён. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу, — рассказал Мирошник.
Друг телеведущего добавил, что после декабрьского концерта у них с Дроздовым запланировано «экологическое путешествие» на машинах. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 86-летнему зоологу стало плохо после курса химиотерапии.
По информации SHOT, в начале ноября бывший ведущий передачи «В мире животных» обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость, из-за которой большую часть времени почти не вставал из постели. По данным канала, Дроздов пробыл в стационаре один день, показатели пришли в норму и его отпустили его домой.
SHOT сообщал, что в начале октябре у Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. По информации канала, медики выписали ему противоопухолевые препараты и рекомендовали постельный режим. При этом супруга Дроздова рассказала SHOT, что сейчас он чувствует себя намного лучше и передает слова благодарности всем, кто беспокоится о его здоровье.