Стало известно о состоянии Николая Дроздова Друг Дроздова Мирошник сообщил, что с телеведущим все порядке

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Николай Дроздов

С телеведущим Николаем Дроздовым все в порядке, сообщил RT его друг Константин Мирошник. Он опроверг слухи о плохом самочувствии зоолога и напомнил, что в начале декабря у него запланировано выступление.

Если бы что-то было, то концерт был бы отменён. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу, — рассказал Мирошник.

Друг телеведущего добавил, что после декабрьского концерта у них с Дроздовым запланировано «экологическое путешествие» на машинах. Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 86-летнему зоологу стало плохо после курса химиотерапии.

По информации SHOT, в начале ноября бывший ведущий передачи «В мире животных» обратился в одну из московских клиник с жалобами на сильную слабость, из-за которой большую часть времени почти не вставал из постели. По данным канала, Дроздов пробыл в стационаре один день, показатели пришли в норму и его отпустили его домой.

SHOT сообщал, что в начале октябре у Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. По информации канала, медики выписали ему противоопухолевые препараты и рекомендовали постельный режим. При этом супруга Дроздова рассказала SHOT, что сейчас он чувствует себя намного лучше и передает слова благодарности всем, кто беспокоится о его здоровье.