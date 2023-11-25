SHOT: Николаю Дроздову стало плохо после химиотерапии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Telegram-канал SHOT сообщил, что ведущему программы «В мире животных» Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. По данным канала, в октябре у него диагностировали рак предстательной железы второй стадии.

SHOT пишет, что в начале ноября 86-летний Дроздов обратился за помощью к врачам с жалобами на слабость. По информации канала, ведущего положили в стационар, где он пробыл некоторое время, врачи смогли нормализовать состояние пациента и отпустили его домой.

По данным канала, лечение Дроздова продолжается, ему рекомендовали соблюдать постельный режим и назначили курс противоопухолевых препаратов. Супруга Дроздова Татьяна сообщила SHOT, что сейчас ведущий чувствует себя лучше.

В начале октября супруга телеведущего отрицала его госпитализацию со злокачественной опухолью. Она заявляла, что Дроздов здоров и собирается на отдых вместе с семьей. Также жена говорила, что с ведущим все в порядке, и призналась, что ей уже надоели сплетни о госпитализации супруга и его заболеваниях. По словам Дроздовой, она перестала подходить к телефону и скоро отключит его вовсе.