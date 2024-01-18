Кологривый признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Никита Кологривый признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». В интервью Пятому каналу звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отметил, что Василия Шукшина нельзя сравнить с современными артистами. Кологривый отметил, что также среди советских актеров ему нравятся Олег Даль, Николай Караченцев, Иван Бортник и Валерий Золотухин.

Сравните Шукшина с Милошем Биковичем? Или, вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! Вы, как женщина, образ мужчины какой считываете? Вам спокойнее с кем? С Шукшиным или с дредами? <...> Я считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным, — заявил актер.

Кологривый уточнил, что он хочет оставаться близким к народу, чтобы зрители принимали его «за своего». Актер добавил, что считает важным для успешной карьеры чемпионский настрой. По его словам, оказавшись с ним на одной съемочной площадке, другие артисты «могут проиграть, либо быть такими же, либо быть лучше».

Кологривый ранее подверг критике идею, что можно стать профессиональным актером без соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич. Кроме того, он раскритиковал Данилу Козловского, заявив, что на актера просто надели костюм и сказали, как разговаривать в картине «Духless».