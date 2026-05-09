Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева Журналист Додолев: Листьева полностью изменила третья жена

Телеведущего, продюсера Владислава Листьева «переформатировала» третья жена Альбина Назимова, рассказал NEWS.ru журналист, медиаменеджер Евгений Додолев. По его словам, Листьев 90-х — это абсолютно ее «продукт».

Листьева полностью «переформатировала» третья жена Альбина Назимова. Она амбициозная была. Она хотела, чтобы, раз уж на ней Влад остановил свой выбор, то надо полностью монетизировать этот ресурс. Влад 90-х — это абсолютно ее продукт, это Пигмалион. Благодаря ей он бросил пить. Он очень сильно был влюблен в Альбину, — объяснил Додолев.

По словам журналиста, Назимова двигала Листьева, отсекала от всех друзей, родственников, формировала новое окружение и полностью пыталась подмять под себя. Но они фактически расстались накануне его гибели, напомнил он.

Любой скажет, с кем он работал, что было два Влада Листьева. Один «взглядовского» периода: гусар, выпивоха. Такой вот человек, живущий сегодняшним днем. И другой Влад Листьев — образца девяностых годов. Это менеджер с потрясающей «чуйкой» и умеющий быть очень жестким, — отметил собеседник.

Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов высказывал мнение, что дело об убийстве Листьева еще можно раскрыть. Он отметил, что ни одно другое дело не подвергалось столь необоснованной и незаслуженной критике.