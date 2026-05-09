Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева

В деле об убийстве телеведущего, продюсера Владислава Листьева следовало бы «присмотреться к женской линии», передал NEWS.ru слова осведомленного человека журналист, медиаменеджер Евгений Додолев. Он добавил, что «не может с этим не согласиться».

Для книги, которую я выпустил к 30-летию «Взгляда», я спросил о версии убийства Листьева очень осведомленного человека — Марину Юденич, писателя и политтехнолога. У нее был роман с одним из известных олигархов. Она мне просто и изящно сказала, что если бы она писала книгу об этом, то, конечно, присмотрелась бы, скажем так, к женской линии, — рассказал Додолев.

Ранее бывший генеральный прокурор РФ (1995–2000) Юрий Скуратов выразил мнение, что российский предприниматель Борис Березовский в марте 1995 года мог предотвратить убийство Листьева.

По его словам, у миллионера были все шансы сделать это, однако, чтобы создать себе алиби, Березовский накануне трагедии уехал из России. Предприниматель вылетел в Лондон вместе с российской делегацией во главе с премьер-министром РФ Виктором Черномырдиным.