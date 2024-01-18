Воробьев, дочь-артистка, мечты о кино: куда пропала актриса Ольга Самошина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актриса театра и кино Ольга Самошина в последний раз появлялась на киноэкранах в 2022 году. Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Самошина

Ольга Самошина родилась 7 июля 1960 года в Санкт-Петербурге. Она — дочь актрисы Майи Забулис и актера Бориса Самошина.

«Не знаю, кто еще рос в такой любви, как я. Они были талантливы: папа — прекрасный драматический актер, мама — великолепная чтица. Они источали море любви: друг к другу, ко мне, к друзьям, к жизни», — рассказывала актриса.

В 1981 году Самошина окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (класс профессора Р. С. Агамирзяна). После окончания вуза артистку позвали в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, где она служила 10 лет. В 1982 году за роль Шуры Подрезовой в спектакле по пьесе А. Галина «Восточная трибуна» Самошину признали лучшей актрисой года.

В 1990 году ее пригласили в труппу Театра «На Литейном». За роль Тойбеле Самошина была удостоена Высшей петербургской театральной премии «Золотой софит».

Актриса играла в картинах «Порох», «Противостояние», «Левша», «Посвященный», «Панцирь», «Человек со свалки», «Жизнь с идиотом», «Разборчивый жених», «Зимняя вишня — 3», «Улицы разбитых фонарей», «Перекресток», «Убойная сила», «Черный ворон», «Лопухи», «Пари», «Мечта», «Алька», «Простые вещи», «Пером и шпагой», «Куклы колдуна», «Поклонница», «Дурак», «Елки-5», «Звезды и лисы» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«Театр мне дал такие роли, о которых можно только мечтать. Но кино... Я очень люблю процесс кино, всех людей кино. Иногда я думаю, что если бы начать жизнь сначала, то я хотела бы быть кем угодно — осветителем, оператором, но лишь бы только в кино», — признавалась артистка.

Что известно о личной жизни Самошиной

Ольга Самошина замужем за коллегой Константином Воробьевым. В 1988 году у пары родилась дочь Полина.

Воробьев сыграл более чем в 100 фильмах. Среди работ с его участием — «Продление рода», «Дверь в лето», «Черный ворон», «Идиот», «Сестры», «Дело о „Мертвых душах“», «Мужчины не плачут — 2», «Простые вещи», «План „Б“», «Литейный, 4», «Адмиралъ», «Тот, кто рядом», «Демоны», «Пять невест», «Шаман», «Собачий рай», «Три мушкетера», «Перцы», «Гастролеры», «Тихий Дон», «Русалки», «Сумрак».

Полина Воробьева тоже решила продолжить семейную династию и стать актрисой. В ее фильмографии более 60 проектов, среди которых — «Контора», «Про любовь», «Версия», «Мастер», «Бывшая жена», «Горюнов», «Ковбои», «Шеф-3», «Обгоняя время», «Мажор-3», «Когда закончится февраль».

Воробьева замужем за коллегой Максимом Студеновским («Ментовские войны»). У них есть сын Елисей.

Чем сейчас занимается Самошина

Ольга Самошина последний раз снималась в кино в 2022 году — тогда вышел мини-сериал «Камея из Ватикана».

При этом актриса продолжает играть в театре. Сейчас она задействована в постановке «Мудрецы».

Читайте также:

Машков, связь с Украиной, трое детей: куда пропала актриса Ольга Ломоносова

«Судьба человека», отсутствие детей, театр: как живет актриса Зоя Буряк

Италия, тройня, съемки: куда пропала звезда «Глухаря» Мария Болтнева