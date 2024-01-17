Италия, тройня, съемки: куда пропала звезда «Глухаря» Мария Болтнева

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Мария Болтнева

Актриса Мария Болтнева прославилась после съемок в сериале «Глухарь». Как она живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействована?

Чем известна Болтнева

Мария Болтнева родилась 4 октября 1983 года в Новосибирске. Она — дочь актера Андрея Болтнева и актрисы Наталии Мазец.

После окончания школы Болтнева поступила в Новосибирский театральный институт. Затем она поехала в Москву в театр имени Маяковского, где работал ее папа.

«В артистки я собралась лет в 14. До этого активно занималась спортом — бегала быстрее всех мальчишек в классе. На соревнованиях всегда отстаивала честь школы, и во дворе, если играли в футбол, баскетбол, волейбол, Маша Болтнева всегда была в первых рядах. Я росла настолько оголтелой, что спорт для меня был и самоутверждением, и разрядкой одновременно. Мама же видела во мне будущую балерину — воздушную красавицу, поэтому отдала в балетную школу. Но что-то мне там не понравилось, характер мой все-таки не для пуантов — то с кем-то подралась, то нечаянно разбила стекло. Меня выгнали. А потом так получилось, что я вышла на профессиональную сцену в одном спектакле с мамой», — вспоминала Болтнева.

Карьера артистки в кино началась в 2001 году в фильме «Тебе решать». В 2008 году она исполнила главную роль в сериале «Глухарь», которая сделала ее популярной.

Также Болтнева снималась в проектах «Время счастья», «Большая игра», «Глухарь в кино», «Отдел», «Глухарь. Возвращение», «Глухарь. „Снова Новый!“», «Время на двоих», «Карпов. Второй сезон», «Карпов. Сезон третий», «Захват», «Фантом», «Эксклюзив», «Капкан», «Сумрак» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Мария Болтнева

Что известно о личной жизни Болтневой

Мария Болтнева родила тройню от актера Георгия Лежавы в 2011 году. Он несколько раз делал избраннице предложение, но та не захотела связать с ним жизнь.

Долгие годы Болтнева встречалась с Иваном Смирновым. В 2019 пара даже хотела пожениться, но Смирнов оказался мошенником. Тогда в эфире программы «На самом деле» появилась женщина по имени Жанна, которая рассказала зрителям, что ждет от избранника актрисы ребенка. Эксперты шоу предположили, что Смирнов искал выгоду в браке с Болтневой, поскольку та собиралась продать квартиру и вложиться в покупку дома для них. Звезда «Глухаря» не стала заявлять в полицию, но завершила отношения с возлюбленным.

В программе «Звезды сошлись» Болтнева рассказывала, что до пандемии COVID-19 она переписывалась с иностранцем по имени Луиджи. Итальянец приехал к ней в Россию, но его второй визит расстроил актрису: мужчина пил, курил, играл в компьютерные игры.

«Он просто сидел с утра до ночи за компьютером, курил, пил пивко. Я уходила от троих сыновей, которые сидят у компьютера, и приходила к четвертому», — вспоминала она.

Кроме того, выяснилось, что Луиджи любил носить женские чулки. В 2020 году пара рассталась: тогда наступила пандемия, и расстояние поставило между ними окончательную точку.

«Костер погас, не разгоревшись», — комментировала Болтнева.

Чем сейчас занимается Болтнева

Мария Болтнева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Московский хор», «Моя безумная свадьба», «Маэстро», «Бердичев», «Женитьба» и «Декалог на Сретенке».

В 2023 году она снялась в сериале «Судьи судьбы». Дата премьеры пока неизвестна.

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