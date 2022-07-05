Назначен новый директор театра Маяковского в Москве Новым директором театра Маяковского в Москве стала Екатерина Лапшина

Фото: vk.com/t.mayakovskogo

Екатерина Лапшина

Новым директором столичного театра имени советского поэта Владимира Маяковского стала Екатерина Лапшина. Она сменила на посту Александра Стульнева, занимавшего должность с 2018 года, следует из информации на сайте учреждения.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского начнет свой 100-й сезон с новым руководством. <...> с 5 июля 2022 года приказом Департамента культуры города Москвы от 30.06.2022 № 643/ОДК директором Московского академического театра имени Вл. Маяковского назначена Екатерина Николаевна Лапшина, — говорится в сообщении.

Об увольнении Стульнева стало известно 1 июля. Эту новость сообщил бывший художественный руководитель театра Миндаугас Карбаускис.

Известно, что Лапшина в 2007 году окончила РАМ им. Гнесиных, после чего в 2012-м — продюсерский факультет ГИТИС. После этого она начала работать в театре имени Маяковского: сначала помощником директора, а затем в 2017-м заняла пост заместителя руководителя учреждения.

Ранее кадровые перестановки произошли сразу в трех столичных театрах. В «Гоголь-центре» новым худруком стал сын Юрия Яковлева — режиссер театра и кино Антон Яковлев, в «Школе современной пьесы» — заслуженный деятель искусств Дмитрий Астрахан. В «Современнике» же за творческую часть будет отвечать худсовет, как это было, когда театр только создавался и за его творческую часть отвечали Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие. На должность директора театра назначен управленец и педагог Юрий Кравец.