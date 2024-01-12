«Реальные пацаны», свадьба, роман на съемках: где сейчас актриса Зоя Бербер

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Зоя Бербер

Актриса Зоя Бербер получила известность благодаря роли Леры Обориной в телесериале «Реальные пацаны». В каких проектах сейчас задействована артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Зоя Бербер

Зоя Бербер остается востребованной актрисой. В 2022 году она официально вошла в труппу Театра сатиры. Сейчас она задействована в постановке «Арбенин. Маскарад без слов», а также гастролирует по России со спектаклем Сергея Безрукова «Казанова. Ars Vivendi».

Бербер совмещает театральную деятельность со съемками в кино. В 2023 году она снялась в главной роли в фильмах «Зоськина заправка», «Счастье не за горами» и «Новогодний шеф». Сейчас актриса работает над лентами «Семь дней, семь ночей» и «Найти папу», выход которых запланирован на текущий год.

Актриса в прошлом году приняла участие в реалити-шоу «Новые звезды в Африке», а также вместе со стилистами и визажистами создала проект «Инверсия» для YouTube, в ходе которого преображает женщин.

В ноябре 2023 года Зоя Бербер сообщила в социальных сетях, что получила предложение руки и сердца от актера Максима Белбородова. Она также рассказала о желании стать матерью во второй раз.

«Если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж. Максим не захотел на это смотреть. Решил в этой авантюре участвовать! Я сказала да», — поделилась знаменитость.

Что известно о романе Бербер с продюсером «Реальных пацанов»

Зоя Бербер призналась, что завязала роман с креативным продюсером сериала «Реальные пацаны» Александром Синегузовым во время съемок первого сезона.

«Когда мы снимали первый сезон, у меня начались отношения с Александром, креативным продюсером и одним из авторов сценария „Реальных пацанов“. Очень многое было взято из нашей с Сашей реальной жизни», — отметила артистка.

В этих отношениях в 2015 году Бербер родила дочь Надежду. Ее крестным отцом стал коллега по сериалу Владимир Селиванов. Осенью 2020 года стало известно о расставании пары.

Что Бербер говорила о кастинге на фильм «Вызов»

Зоя Бербер в 2020 году рассказала в социальных сетях, что хочет принять участие в кастинге на главную роль в отечественном проекте «Вызов», съемки которого проходили на МКС.

«Узнала, что один продакшен проводит кастинг среди актрис: нужна героиня, которую по сюжету отправят в космос», — написала Бербер.

Артистка отметила, что очень хочет попасть в космос и «подходит по всем параметрам». Однако она возмутилась странным требованием кастинга.

«Необходимо прислать видео, в котором я должна читать письмо Татьяны к Онегину. Натурально и на полном серьезе», — рассказала она.

Чем известна Зоя Бербер

Зоя Бербер родилась в Перми в семье инженера и геолога. Редкая фамилия досталась артистке от матери, у которой есть еврейские, греческие и татарские корни. Окончив общеобразовательную школу, будущая артистка освоила профессию портного в техникуме. Получив диплом, по совету одного из преподавателей она поступила в Институт искусства и культуры, но не получила высшего образования — в 2010 году она была приглашена на съемки сериала «Реальные пацаны».

После двух сезонов ленты Бербер переехала в Москву, где проживает до сих пор. После переезда в столицу актриса стала выступать в Московском губернском театре и в Театре им. Ермоловой. Спектакли она совмещала с продолжением съемок в сериале «Реальные пацаны». В 2015 году артистка была номинирована на ТЭФИ как «Лучшая актриса».

Позднее Бербер снялась в сериалах «Фарца», «Возмездие», «Девушки бывают разные» и «Фантом». Сейчас в фильмографии артистки более 30 работ. Она несколько раз пыталась стать участницей шоу «Последний герой», но ей отказывали.

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