Лера из «Реальных пацанов» восхитила фанатов редким фото с дочерью

https://static.news.ru/photo/57f18cd8-09bf-11eb-ab51-fa163e074e61_660.jpg Зоя Бербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер порадовала фанатов редким фото с дочерью. Пятилетняя Надя, по мнению исполнительницы главной роли в популярном сериале, с возрастом становится всё более и более похожей на мать.

Сыгравшая жену главного героя — Леру — актриса отметила, что гордится внешними данными своего чада.

Замечаю в Наде всё новые черты — в её реакциях на события, её эмоциях от людей, выводах от первых уроков, которых предстоит ещё множество. Яблоко от яблони недалеко падает? Кажется, я этим горжусь, — подписала снимок Бербер.

Надо отметить, что актриса довольно редко публикует фото дочери на своей странице, поэтому поклонники обрадовались снимку. Они отметили, как похорошела и выросла девочка, какая она стала красивая и взрослая. «Она точно не Наумова?», шутили в комментариях пользователи.

Впрочем, Надя уже идёт по стопам матери. Девочка успела сняться в «Реальных пацанах», сыграв младшую Коляна Варю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Федункив, сыгравшая мать Коляна в сериале «Реальные пацаны», раскрыла секрет его успеха. Актриса считает, что каждый может узнать себя в героях картины.