16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Лера из «Реальных пацанов» восхитила фанатов редким фото с дочерью

02:38, 09 октября 2020
Зоя Бербер Зоя Бербер Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер порадовала фанатов редким фото с дочерью. Пятилетняя Надя, по мнению исполнительницы главной роли в популярном сериале, с возрастом становится всё более и более похожей на мать.

Сыгравшая жену главного героя — Леру — актриса отметила, что гордится внешними данными своего чада.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°Ð¼ÐµÑÐ°Ñ Ð² ÐÐ°Ð´Ðµ Ð²ÑÐµ Ð½Ð¾Ð²ÑÐµ ÑÐµÑÑÑ Ð² ÐµÑ ÑÐµÐ°ÐºÑÐ¸ÑÑ Ð½Ð° ÑÐ¾Ð±ÑÑÐ¸Ñ, ÐµÑ ÑÐ¼Ð¾ÑÐ¸ÑÑ Ð¾Ñ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹, Ð²ÑÐ²Ð¾Ð´Ð°Ñ Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑÐ²ÑÑ ÑÑÐ¾ÐºÐ¾Ð², ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ¾Ð¸Ñ ÐµÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑÐ²Ð¾. Ð¯Ð±Ð»Ð¾ÐºÐ¾ Ð¾Ñ ÑÐ±Ð»Ð¾Ð½Ð¸ Ð½ÐµÐ´Ð°Ð»ÐµÐºÐ¾ Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ? ÐÐ°Ð¶ÐµÑÑÑ, Ñ ÑÑÐ¸Ð¼ Ð³Ð¾ÑÐ¶ÑÑÑ. Ð Ð½Ð°Ð´ÐµÑÑÑ, Ð½Ð°ÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ ÐÐ°Ð´Ñ: ÑÐ¾Ð±Ð¾Ð¹ Ð¸ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ ÑÐµÐ¼ÑÐµÐ¹. @alexchistova @piko.sha

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ¾Ñ ÐÐµÑÐ±ÐµÑ | ACTRESS (@zberberr)

Замечаю в Наде всё новые черты — в её реакциях на события, её эмоциях от людей, выводах от первых уроков, которых предстоит ещё множество. Яблоко от яблони недалеко падает? Кажется, я этим горжусь, — подписала снимок Бербер.

Надо отметить, что актриса довольно редко публикует фото дочери на своей странице, поэтому поклонники обрадовались снимку. Они отметили, как похорошела и выросла девочка, какая она стала красивая и взрослая. «Она точно не Наумова?», шутили в комментариях пользователи.

Впрочем, Надя уже идёт по стопам матери. Девочка успела сняться в «Реальных пацанах», сыграв младшую Коляна Варю.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Федункив, сыгравшая мать Коляна в сериале «Реальные пацаны», раскрыла секрет его успеха. Актриса считает, что каждый может узнать себя в героях картины.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео