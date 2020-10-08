Лера из «Реальных пацанов» восхитила фанатов редким фото с дочерью

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер порадовала фанатов редким фото с дочерью. Пятилетняя Надя, по мнению исполнительницы главной роли в популярном сериале, с возрастом становится всё более и более похожей на мать.
Сыгравшая жену главного героя — Леру — актриса отметила, что гордится внешними данными своего чада.
Замечаю в Наде всё новые черты — в её реакциях на события, её эмоциях от людей, выводах от первых уроков, которых предстоит ещё множество. Яблоко от яблони недалеко падает? Кажется, я этим горжусь, — подписала снимок Бербер.
Надо отметить, что актриса довольно редко публикует фото дочери на своей странице, поэтому поклонники обрадовались снимку. Они отметили, как похорошела и выросла девочка, какая она стала красивая и взрослая. «Она точно не Наумова?», шутили в комментариях пользователи.
Впрочем, Надя уже идёт по стопам матери. Девочка успела сняться в «Реальных пацанах», сыграв младшую Коляна Варю.
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