Актриса Бербер описала опыт работы с Авериным в «Маскараде без слов»

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Народный артист России Андрей Кончаловский посетовал на плохое состояние театра им. Моссовета, которому в 2023 году исполнится 100 лет. Он признался, что коллектив написал мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой срочно отремонтировать учреждение, однако «ответа пока нет». Об этом режиссёр рассказал на пресс-конференции, посвящённой премьере его нового спектакля «Укрощение строптивой» (22 и 24 апреля), передаёт журналист NEWS.ru.

Театру Моссовета в следующем году 100 лет, а ремонта не было более полувека. Этим всё сказано, — заявил Кончаловский. Режиссёр отметил, что с завистью смотрит на театры Владимира Машкова (худрук...