Актриса Бербер описала опыт работы с Авериным в «Маскараде без слов»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:37, 21 апреля 2022
Актёр Максим Аверин на пресс-конференции с участием режиссёра Сергея Землянского, исполнительницы главной роли Зои Бербер и других актёров спектакля «Арбенин. Маскарад без слов»Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Актриса Зоя Бербер назвала своего партнёра по спектаклю «Арбенин. Маскарад без слов» Максима Аверина «большим» человеком как в физическом, так и в моральном смысле. Она добавила, что её коллега очень требователен к себе, пишут argumenti.ru.
Большой — и физически, и морально. Высокий, сильный, быстро включающийся. Не любит, когда что-то не доделано, и в этом смысле — претензии к себе. Требует от себя многого. Рядом в основном молодняк, и я бы не сказала, что Максим где-то спасовал. Это его заряжает энергетически, — заверила Бербер.
Описывая работу над спектаклем, в котором артисты не произносят ни слова, Бербер подчеркнула, что постановка основана на психофизике. Она вспомнила, как играла в поэме «Демон» хореографа Сергея Землянского, в которой также не было ни единого слова. Актриса призналась, что тогда у её друзей, которые не были близки к драматическому театру, всего через десять минут после начала спектакля образовался ком в горле от переполняющих чувств.
Пресс-конференция с участием режиссёра Сергея Землянского, исполнителей главных ролей Максима Аверина и Зои Бербер и других актёров спектакля «Арбенин. Маскарад без слов» Софья Сандурская/АГН «Москва»
Этот спектакль можно показать в любой стране мира, и его поймут. Психофизика у всех одинаковая. Мы влюбляемся, реагируем, проявляем интерес физически одинаково, на каком бы языке ни говорили, — резюмировала Бербер.
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