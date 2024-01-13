Украина, критика Кошмал, театр: как живет звезда «Сватов» Инна Королева

Фото: Социальные сети

Инна Королева

Актриса Инна Королева получила известность благодаря роли Марии Ковалевой в сериале «Сваты». Как складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Инна Королева

Актриса состоит в труппе Московского драматического театра «Бенефис», также ее можно увидеть в постановках других культурных учреждений. Наиболее популярными спектаклями, в которых играет Королева, являются «Любовь и голуби» и «8 любящих женщин». В феврале состоится премьера новой постановки с артисткой «На автопилоте».

Королева продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли сериал «Библиотекарь» и фильм «Закрой глаза», однако больше времени она уделяет озвучиванию фильмов. На счету Королевой более 160 работ в качестве актрисы дубляжа.

В июне 2023 года Инна Королева заявила, что фанатам не стоит надеяться на новый сезон «Сватов». Однако если бы история продолжилась, то она бы приняла участие в проекте снова. По словам артистки, она не устала от своей роли.

Сейчас артистка живет в Москве и воспитывает дочь Ульяну и сына Ивана. Инна Королева разведена и подробности своей личной жизни не раскрывает.

Как Инна Королева относится к СВО

Инна Королева поддерживает действия российской власти. В интервью NEWS.ru актриса призналась, что после начала спецоперации участвовавшие в съемках «Сватов» от украинской студии «Квартал 95» актеры продолжают по-доброму общаться и не оскорбляют друг друга. При этом артистка пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

«Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссером. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королевой в „Сватах“. — NEWS.ru). Они на Украине, и они в шоке. Это все, что они перебежками [успели сказать]. Слава богу, мы сумели сохранить человеческие отношения и можем разговаривать, хотя бы не оскорбляя друг друга. Потому что много неизвестных людей уже написали мне гадости в соцсетях о том, что странно, что я еще не „горю в аду“», — сообщила Королева.

Актриса назвала ненависть к незнакомым людям патологией. Она отметила, что между членами съемочной группы сериала «Сваты», среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды.

«Я очень горжусь тем, что мы остались людьми. Плохо сейчас с двух сторон, но при всем этом остается любовь и человечность. У нас одна общая позиция: мы все за мир», — отметила артистка.

Как Королева отреагировала на скандал с Анной Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал прославилась ролью Жени в сериале «Сваты». Несмотря на то что артистка после начала СВО изначально шла на контакт с Инной Королевой, позднее она заявила, что больше не будет сниматься в российском кино, и пожаловалась на коллег по ленте, заявив, что они отказались поддерживать ее страну.

Инна Королева не стала обмениваться оскорблениями с коллегой с Украины и предположила, что артистка своим поведением пытается защитить себя и свою родину. Однако после того как Анна Кошмал открыто порадовалась теракту на Крымском мосту и гибели людей, актриса осудила свою экранную дочь.

«Я считаю это недопустимым и бесчеловечным. Здравомыслящий человек не может этому радоваться. Я просто этого не понимаю и чувствую большое расстройство. Я не ожидала. Не понимаю. Я не могу радоваться чужому горю, это бесчеловечно. Это не только потеря человеческого облика, но и морали, этики, воспитания и культуры. И после этого называть себя человеком искусства недопустимо», — заявила Инна Королева Woman.ru.

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