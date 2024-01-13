«Экстренно обратилась к врачам»: как сейчас живет актриса Наталья Селезнева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Наталья Селезнева

Народная артистка России Наталья Селезнева обратилась за медицинской помощью из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Какие известны последние новости о состоянии актрисы и ее жизни?

Что известно о состоянии здоровья Натальи Селезневой

По данным Telegram-канала SHOT, 78-летняя Селезнева обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель, которые появились на фоне коронавирусной инфекции.

«Врачи диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. Сейчас актриса проходит лечение амбулаторно, ей прописали противовирусные препараты. На данный момент риска развития пневмонии нет», — говорится в сообщении канала.

Как сейчас живет Наталья Селезнева

Актриса несколько лет ведет закрытый образ жизни. В 2018 году она перенесла операцию на шейке бедра, после которой жаловалась на сильные боли в ногах, а затем и вовсе перестала ходить. Сама она редко комментирует текущее состояние, но отмечает, что не может представить себя без работы и зрителей.

В декабре 2023 года Наталья Селезнева впервые за долгое время появилась на сцене театра сатиры. Она приняла участие в спектакле «Новогодний кабачок» в инвалидном кресле, по завершении которого не смогла подняться на поклон. В разговоре с журналистами артистка не сдерживала слез.

«Это очень тяжело. Вы представляете, что такое актрисе два года не быть на своей любимой сцене, на которой ты пробыла 50 лет!» — сказала Селезнева для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Имя Натальи Селезневой также появилось в медиапространстве в апреле 2023 года, тогда актриса прокомментировала смерть модельера Вячеслава Зайцева. Народная артистка отметила, что деятель искусств «отмучился» после продолжительной болезни.

«Не могу прямо вот так сказать, какие у меня чувства теперь. Слава ведь и правда мучился последние годы! — сказала Селезнева. — И печаль моя о нем светла!»

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В роли Шурика — артист Александр Демьяненко, в роли Лиды — актриса Наталья Селезнева

Чем известна Наталья Селезнева

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье фотожурналиста и художницы по росписи. Она начала сниматься в кино в студенческие годы. Известность артистке принесли съемки в фильмах Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию».

К числу выдающихся лент с ее участием можно отнести картины «По улице комод возили», «Берегите мужчин», а также юмористическую передачу «Кабачок „13 стульев“», где Наталья Селезнева появлялась в образе пани Катарины.

На съемках «Калиф-аиста» артистка познакомилась с актером Владимиром Андреевым, за которого позднее вышла замуж. В браке у них родился сын Егор.

В 2020 году в жизни актрисы случилась трагедия — она потеряла супруга, с которым прожила 52 года. Он скончался через двое суток после празднования 90-летия. О смерти мужа Селезнева узнала от постороннего человека.

«Если говорить о смерти Вовы, то я чувствовала: что-то случится. Он лежал, тяжело дышал. Врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — делилась актриса.

Последние годы жизни Владимир Андреев страдал от сердечной недостаточности. По мнению коллег, на болезнь наложилась депрессия, что и стало совокупной причиной кончины. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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