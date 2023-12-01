Пересильд тайно вышла замуж за коллегу «Героиня Татлера»: Пересильд вышла замуж за Тройника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Российская актриса Юлия Пересильд тайно вышла замуж, сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера». По данным канала, избранником артистки стал актер Михаил Тройник, с которым она познакомилась во время съемок фильма «Вызов». Подробности свадебного торжества артистов не раскрываются.

Тут с мест сообщают, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что актриса Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание фильма «Вызов». В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены.

Картина вышла в прокат 20 апреля. Главную роль в ней сыграла Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Подробности биографии Юлии Пересильд — в материале NEWS.ru.

Автор-исполнитель Юрий Лоза в интервью заявил, что актриса Пересильд не летала в космос для съемок фильма «Вызов». По его мнению, Земля плоская, поэтому снимать картину в космосе невозможно.