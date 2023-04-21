Покорила Москву, Учителя, космос: личная жизнь и судьба Юлии Пересильд Что известно о первой актрисе, побывавшей на МКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд

20 апреля в прокат вышел фильм «Вызов», первый в мире кинопроект, частично снятый в космосе. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Так, в 13 лет она потеряла отца и взяла на себя заботу о матери и бабушке. Подробности биографии Юлии Пересильд — в материале NEWS.ru.

«Мне было ужасно плохо в Пскове»

Юлия Пересильд родилась в обычной семье в Пскове. Мать работала воспитательницей в детском саду. Отец хватался за разную работу, чтобы прокормить жену и дочь. Он торговал джинсами, писал иконы, периодически занимался торговлей.

Семья увлекалась музыкой. Маленькая Юля с ранних лет пела под отцовскую гитару и солировала в группе «Эквалайзер». К 12 годам вокальные умения Пересильд привели ее на съемки популярной программы «Утренняя звезда». Так она впервые оказалась в столице, и с этого момента Москва стала ее заветной мечтой.

«Мне было ужасно плохо в Пскове. И я не понимала, куда себя деть. Мне нужно было туда, где потребуются мои силы. Понимала, что энергии столько, что нужно тратить, или меня разорвет», — говорила она.

Отца нашли с пробитой головой

Путь к столице оказался нелегким. В тот же год семья Юлии потеряла кормильца. В 1990-е Сергей Пересильд связался с опасными людьми, стал выпивать, а в один из дней знакомые обнаружили его с пробитой головой.

«Я никогда не была слабой, но тогда я почувствовала, что стала сильнее. Почувствовала ответственность за маму и бабушку. Я стала взрослее. В 14 лет я пошла работать. В мои 16 мама стала моей дочерью. Это было нормально для меня», — сказала Юлия в интервью Ирине Шихман.

Смерть отца была не единственным испытанием. В 14 Юлия подрабатывала официанткой, пела в ресторанах, чтобы как-то помогать маме и бабушке. А после окончании средней школы поехала пробоваться в театральное. Маме Юлии не нравилась ни ресторанная работа дочери, ни актерские амбиции.

«Мама меня очень нежно любила и считала, что я, наверное, в чем-то талантливый человек, но она всегда мне говорила, мол, давай становись лучше директором школы, ну какая ты актриса», — вспоминала Пересильд.

Юлия провалила вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Набиравший тогда курс Константин Райкин не разглядел в девушке таланта, и Пересильд пришлось вернуться в Псков. Следующий год она провела на факультете русской филологии местного педагогического института. А потом вновь отправилась в столицу.

Кто открыл Пересильд дверь в большое кино

Вторая попытка оказалась успешнее. Юлия поступила в ГИТИС на актерское отделение режиссерского факультета под руководством Олега Кудряшова. С этого момента ее карьера стала развиваться в двух плоскостях: театральной и кинематографической.

Ее дебютной работой в кино стала роль деревенской девушки Наташи Кублаковой в телесериале «Участок» в 2003 году. Через два года Пересильд оказалась на одной съемочной площадке с Сергеем Безруковым, сыграв сестру поэта Сергея Есенина в картине «Есенин».

В 21 год она получила свою первую главную роль в многосерийной мелодраме «Принцесса и нищий», а по-настоящему заметной оказалась работа в драме Эльёра Ишмухамедова «Невеста». С этого момента Пересильд каждый год появлялась на экранах. Однако всерьез о ней заговорили только после выхода фильма «Край» Алексея Учителя.

«Я всегда выбираю роли сама. Это зависит не от степени популярности, а от человека. Я с первого курса отказывалась от каких-то работ. Сейчас возможность выбирать стала чуть-чуть больше, стали узнавать по ролям в кино и театре. Я иногда хожу на кастинги, чтобы проверить себя, посмотреть, с кем буду работать, в какую „семью“ войду», — рассказывала Пересильд.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Государственный Театр Наций. Спектакль «Электра». Актеры Юлия Пересильд, Олег Савцов, 2013 год

Как работа с Учителем привела к тайному роману

Работа с режиссером стала для 26-летней актрисы судьбоносной. Она не только вывела девушку на другой уровень в кинобизнесе (за роль Софьи Юлия получила премии «Золотой орел» и «Белый слон»), но и подарила ей любимого мужчину. На протяжении долгих лет у Юлии Пересильд и Алексея Учителя был тайный роман. Официально режиссер состоял в браке с Кирой Саксаганской и воспитывал сына Илью. Но знакомые видели его на светских вечеринках в компании с Пересильд. Сам Алексей утверждал, что Юлия — его муза, и их связывают только рабочие отношения.

Сколько детей у Юлии Пересильд

Актриса родила двух дочерей: Анну (2009 год) и Марию (2012 год). Пересильд несколько лет скрывала имя отца девочек, но в 2017 году она призналась: «Отец моих детей — Алексей Учитель».

«Алексей хороший папа, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: „Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?“» — объясняла актриса.

Вскоре отношения с Учителем закончились, и долгое время Пересильд оставалась одна. Ей не раз приписывали романы с партнерами по съемочной площадке, среди которых были Владимир Машков и Евгений Цыганов. Но подтверждений этому не было.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юлия Пересильд с дочерьми, 2018 год

Почему Пересильд согласилась сыграть снайпершу и Гурченко

Пересильд все чаще стала играть в кино сильных женщин. Одна из таких ролей — легендарная снайперша Людмила Павличенко в картине Сергея Мокрицкого «Битва за Севастополь». Актриса призналась, что по-настоящему гордится этой киноработой.

«Была стрельба, был синяк на плече, сильный кровоподтек. Самое сложное было не моргать во время выстрела, потому что снайперы не моргают. У них это атрофируется, иначе в этот момент по тебе могут стрельнуть. Они годами навык вырабатывают. Для меня снайпер — это антихарактер. Это вообще не я, потому что снайпер должен быть мегаспокойный, как мой партнер Женя Цыганов. Помню, надо было пролежать без движения в кадре час. Чтобы я не шелохнулась, а трава шевелилась, облака бежали. Думала, сдохну. Материлась, молилась, хотела двинуться несколько раз. Непростое испытание», — вспоминала актриса.

При подготовке к съемкам Пересильд прочитала не только книгу Павличенко «Героическая быль: Оборона Севастополя», но и документально-очерковый роман Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Книга Алексиевич произвела на актрису большое впечатление. После этого она не раз в интервью советовала прочесть ее всем, кто хочет лучше понять войну.

Юлия легко могла остаться в комфортном амплуа героини, но она предпочитает экспериментировать. Актриса играла в комедиях Карена Оганесяна, детективе Станислава Говорухина Weekend, в приключенческой картине «Золотая Орда». А в 2015 году исполнила роль Людмилы Гурченко в одноименном сериале.

Понимая, что сравнений с Гурченко не избежать, Пересильд долго отказывалась от предложения, но желание рискнуть пересилило. Весомым фактором в пользу участия в проекте стало то, что ей предложили петь самой.

Мнения зрителей после премьеры разделились. Кто-то благодарил Юлию за точное воплощение кумира миллионов, а кто-то, напротив, нашел в ее игре манерность и фальшь. Сама Пересильд призналась, что готовилась к такой реакции, поэтому критика ее не ранит.

«Однажды в какой-то сцене я надела корсет и поняла, что у меня отвратительное настроение — я не могу дышать. Люся была человеком с энергией в 15%, который мог дотронуться и всё испепелить. И мне для этого нужно было, чтобы весь мой энергетический столб работал. И еще я начала думать, как выгляжу. Тогда и поняла: нет, так я не сыграю. И решила: если после просмотра фильма люди будут обсуждать только талию, значит, картина не удалась. Хотя во все ее костюмы, которые мы брали с „Мосфильма“, я влезла», — вспоминала актриса.

Фото: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ//РИА Новости Сцена из фильма «Битва за Севастополь» режиссера Сергея Мокрицкого

Что известно о личной жизни Юлии Пересильд

Как и многие актрисы, Юлия Пересильд старательно оберегает свою личную жизнь. Продолжительный роман с Алексеем Учителем не убедил ее в необходимости официального брака. Актриса не раз говорила, что не ревнива и не требует от избранника штампа в паспорте. Для нее важнее сами чувства.

Юлии не раз предлагали сняться в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов, но она всегда отвечала отказом. Интересно, что на кино этот подход не распространяется. Так, в фильме Станислава Говорухина Weekend Пересильд появилась на экране полностью обнаженной.

«А какая разница? Все равно зритель ассоциирует тебя с героиней полностью. Какая разница, дублерша там или нет? Это не значит, что это должно быть в каждом фильме и в каждом спектакле, но я этого, например, не боюсь. Это не значит, что я буду делать это везде. Я буду делать это только там, где я уверена, что это не просто для того, чтобы раздеваться», — говорила она в интервью.

В последнее время Пересильд появляется на светских мероприятиях в компании нового кавалера — актера Михаила Тройника. Он на 4 года моложе Юлии и гораздо менее известен. Актеры стали общаться во время съемок фильма «Вызов». Пересильд исполнила главную роль, а Тройник сыграл ее экранного мужа, трагически погибшего в автокатастрофе. К слову, Михаил тоже снимался у Алексея Учителя — в картине «Цой». Там же снималась и младшая дочь Пересильд и Учителя Маша.