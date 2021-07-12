Выяснилось, каким словом Гурченко называла фильм «Любовь и голуби»

Советская актриса Людмила Гурченко (1935–2011) нелицеприятно отзывалась о фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби», в котором сыграла роль разлучницы Раисы Захаровны. Каким обидным словом артистка называла комедию, в эфире телеканала «Украина 24» рассказал журналист Дмитрий Гордон. Фрагмент программы опубликован на YouTube.

Гордон раскрыл, как Гурченко отзывалась о фильме «Любовь и голуби»

Мы с Людмилой Марковной Гурченко любили говорить на разные темы, и она мне как-то сказала: «Мне поначалу казалось, что это (фильм „Любовь и голуби“. — NEWS.ru) такое *****. А потом я вдруг поняла, что это прекрасное кино и оно с годами становится всё лучше и лучше», — поделился воспоминаниями Гордон.

Журналист добавил, что Людмила Гурченко выделяла Владимира Меньшова среди других режиссёров. И когда Гордон передал мнение актрисы самому Меньшову, тот был приятно удивлён.

Гурченко режиссёров так хаяла... Было мало режиссёров, которых она любила. Меньшова же она называла класснейшим режиссёром. Когда я приехал на интервью к нему на дачу и рассказал об этом, он воскликнул: «Боже, сколько она у меня крови выпила! А сейчас такое. Правда?» — отметил Гордон.

Ранее сообщалось, что Гордон посмертно раскритиковал Меньшова за его позицию по Крыму и заявил, что режиссёр умер для него как человек задолго до того, как ушёл из жизни физически.

Похороны Меньшова состоялись 8 июля 2021 года на Новодевичьем кладбище в Москве. Незадолго до смерти режиссёр внёс правки в сценарий нового фильма о бывшем заключённом, который создатели не успели снять при жизни Владимира Валентиновича. Фильм обещают посвятить памяти Меньшова.