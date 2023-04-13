Кинокритик рассказал, побьет ли «Вызов» кассовый рекорд «Чебурашки» Кинокритик Шнейдеров заявил, что «Вызов» вряд ли побьет кассовый рекорд «Чебурашки»

Режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что художественный фильм «Вызов» вряд ли побьет кассовый рекорд «Чебурашки» (около 7,5 млрд рублей). Эксперт объяснил, что у второго проекта аудитория намного шире, несмотря на одинаковый возрастной рейтинг 6+.

Честно, я не думаю, что он (фильм «Вызов». — NEWS.ru) побьет [кассовый] рекорд «Чебурашки». Он, наверно, соберет денег много, но рекорд не побьет, но я бы очень хотел ошибиться. «Чебурашка» рассчитан на гораздо более широкую аудиторию, гораздо более широкую. Хоть и на нем (на «Вызове». — NEWS.ru) стоит рейтинг 6+, то детям, я думаю, лет до 12 это не очень интересно. Если бы это были «Звездные войны», где была бы стрелялка, погони, возможно это было бы интересно. И то, космические — вряд ли, — подчеркнул Шнейдеров.

По его словам «Вызов» рассчитан на аудиторию от 10 лет и старше, а дети 6-10 лет — довольно большой пласт, потому что они ходят в кино с родителями, а на «Чебурашку» пришли еще с бабушками и с дедушками. Шнейдеров добавил, что на сборы могут повлиять майские праздники, когда «все уедут на дачи».

Мне кажется, что это исключительно имиджевая история. Нам нужно было, как в советские годы, догнать и перегнать Америку, мы догнали и перегнали. Томом Крузом, который сначала собирался снимать кино на кораблях Илона Маска, овладела простая рациональная идея — проще и дешевле снять на зеленом заднике, нежели лететь в космос, — отметил Шнейдеров.

Журналист предположил, что выход сиквела «Вызова» зависит от сборов. В качестве примера он привел боевики про Джона Уика — «собирались закончить на третьей части, третья прошла хорошо, сняли четвертую, она прошла еще лучше, собираются и пятую, и шестую снимать».

Часть «Вызова» сняли на борту МКС на расстоянии 400 км от Земли. Лента уникальна, так как киноэкипаж, в состав которого вошли актриса и исполнительница главной роли Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир корабля Антон Шкаплеров, впервые посетил орбиту для производства картины. Экспедиция стартовала 5 октября 2021 года, а на Землю Пересильд, Шипенко и космонавт, Герой России Олег Новицкий, вернулись 17 октября.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил о готовности снять продолжение «Вызова» на Луне. Он не исключил, что главная роль может достаться также Пересильд. Сама актриса не исключила своего участия во второй части. На вопрос о «Вызове-2» артистка ответила: «Посмотрим», отметив, что ее решение зависит от качества сценария.