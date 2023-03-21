Биография Сергея Есенина: от крестьянского парня до крупнейшего лирика Рассказываем об интересных фактах из его жизни и любимых женщинах

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look

Сергей Есенин

Сергей Есенин появился на свет 3 октября 1895 года в Константиново Рязанской области. С самого рождения будущий поэт проникался прелестью сельских пейзажей, что и нашло отражение в его ранней лирике.

Жизнь и творчество Есенина оказались короткими, но за этот период времени он несколько раз менял амплуа и стиль творчества, трижды женился и четырежды стал отцом, пережил революцию, разругался с друзьями... Если собрать все самое интересное из жизни Есенина, то хватит на большой том. Но расскажем только о важнейшем.

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru Дом, в котором родился Сергей Есенин

Факты биографии Есенина: ранние годы поэта

Первые годы жизни Есенин и его родители проживали в ужасающей бедности: его родители едва сводили концы с концами, оба были простыми крестьянами. Отец Александр, будучи ребенком, занимался в церковном хоре и даже подавал надежды, но развивать свой талант не стал. Мать Татьяна всю жизнь занималась только тем, что вела домашнее хозяйство.

Чтобы улучшить финансовое положение семьи, отец будущего лирика устроился приказчиком в мясную лавку и почти перестал бывать дома. Тогда мать Есенина отдала сына на воспитание своим братьям, а сама уехала работать в Рязань. Супруги на какое-то время расстались, за это время Татьяна успела обзавестись незаконнорожденным сыном. Потом, когда родители Есенина воссоединились, этот ребёнок остался со своим биологическим отцом.

Дяди пытались воспитать из Сергея настоящего спартанца: его учили плавать, выкинув из судна на середине реки, и скакать на лошади, усадив на ретивого жеребца и пустив в галоп. Потом хулиганистого мальчишку отдали в земскую школу. Программу он осваивал хорошо, но свои поведением вызывал недовольство преподавателей, из-за этого даже был второгодником. Любопытный факт биографии Есенина: первый поэтический опыт поэта случился в 9 лет.

В 14 лет жизнь Есенина сделала еще один поворот: его отправили в церковно-приходскую школу, где готовили преподавателей. Родители поэта хотели сделать из сына сельского учителя, но сам Сергей был не согласен с их планами. Зато он полюбил читать и готов был все дни проводить в библиотеке.

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look Сергей Есенин с сёстрами Катей и Шурой, 1912 год

Еще один интересный факт из жизни Есенина: будучи шестнадцатилетним подростком он сильно заболел. Несколько дней пролежал без сознания в бреду, а когда очнулся, то увидел мать, шьющую для него похоронное одеяние. Это настолько выбило Сергея из колеи, что он на долгие годы прекратил с ней общение. Лишь под конец жизни поэта они снова стали общаться.

В 1912 в жизни Есенина новая перемена: он заканчивает школу и переезжает в Москву. Отец хотел, чтобы он продолжил педагогическое образование, но, вопреки желаниям родителя, тот пошёл вольнослушателем в университет на историко-философский факультет.

Там в биографии Есенина случается неожиданный поворот: отец устраивает его на работу в мясной магазин. Но, даже страдая от нищеты, эту должность лирик вскоре бросил, т.к. она показалась ему рутинной и скучной.

После этого и случилось в биографии Есенина главное событие: он пришел работать в типографский цех. Благодаря этому познакомился с известными поэтами и писателями того времени, и, наконец, осознал, что хочет навсегда связать свою жизнь с литературой.

Жизнь и творчество Есенина

В первые годы жизни Есенина в Москве его стихи не хотел публиковать ни один журнал. Лирик стал общаться с участниками Суриковского кружка, вращаться в литературной среде. Поначалу даже подрабатывал торговцем в книжном магазине, совмещая с обучением, но затем перешел в книжное издательство корректором. Пожалуй, единственное, за что всю жизнь Есенин хвалил церковную школу — это хорошее знание русского языка.

В этот период биографии Есенин поддерживал идеи социал-демократов, в 1913 году принимал участие в протесте из-за ущемлений пролетарской печати. Активно пишет стихи про аресты бастующих, полицейский произвол, отправляет их в журналы Петербурга, но их снова не печатают. Зато в Москве его наконец-то заметили: в детском издании «Мирок» выходят в свет его стихотворения «Береза», «Воробышки», «Пороша» и т.д.

Вскоре биография Есенина делает новый поворот: поэт отправляется покорять Петербург, который в то время был столицей. Получив рекомендательные письма от своего кумира Александра Блока и ещё нескольких известных авторов, он идёт сразу в несколько популярных журналов, где его творчество соглашаются публиковать.

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look Сергей Есенин и Сергей Городецкий, 1916 год

Интересный факт из жизни Есенина: в те годы он позиционирует себя крестьянским поэтом, пишет о родных краях, о русской природе, о простых вещах. Летом 1915 едет в своё село и там полностью погружается в работу. За короткое время успевает написать несколько поэм, повесть и два рассказа, подготовить сборник к изданию.

По возвращении в Петроград Есенин начинает выступать на открытых литературных вечерах в составе объединения «Краса». После его распада продолжает делать то же самое в обществе «Страда». По воспоминаниям современников, на этих вечерах он выходил на сцену в нарочито крестьянском образе: валенках или лаптях, вышитой рубашке, телогрейке.

В 1916 году выходит первый сборник поэта «Радуница». Он и до этого был известен по публикациям в журналах, но это издание стало настоящим триумфом. О нём говорили и писали буквально все.

Не все факты из жизни Есенина были на тот момент известны широкой публике. К примеру, он избежал призыва на Первую мировую только потому, что власть рассчитывала сделать из него «придворного поэта». От такой чести лирик отказался, из-за чего и была попытка перебросить его на фронт. Но началась Революция.

В жизни Сергея Есенина снова случился переезд, опять в Москву. Там он сменил свой имидж, переоделся в шляпу и пальто, стал поэтом имажинистом. Главная задача этого течения состояла в отделении образа от действительности. Но это направление, новое и интересное, из жизни Есенина быстро ушло. Он пристрастился к кутежам, что отразилось в сборнике «Москва кабацкая».

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look Сергей Есенин с имажинистами, 20-е годы

В попытке вырваться из круговорота постоянных загулов, поэт отправляется в путешествие: ездит по Европе, посещает Америку. Через год, ненадолго заехав в Россию, он тут же отбывает за Кавказ. В дороге ему хорошо работается: он заканчивает несколько старых вещей и берется за новые. Но былой одухотворенности в его лирике уже нет.

В 1925 году в жизни Сергея Есенина наступает кризис. Алкоголизм, творческий застой и общее расшатанное состояние приводят его в психиатрическую лечебницу. Там он пишет ряд последних стихотворений: «Ты меня не любишь, не жалеешь...», «Может, поздно, может, слишком рано...» и др. Прервав терапию, Сергей срывается в Ленинград, где в отеле заканчивает жизнь самоубийством.

Биография Есенина: главные женщины в жизни поэта

В биографии и жизни Есенина женщины занимали далеко не последнее место. Но поэт был человеком ветреным: по свидетельствам его товарищей, их число, со слов самого Есенина, колебалось от трёх десятков до трех тысяч.

Первой, с кем он связал свою жизнь, стала Анна Изряднова, с которой Есенин служил в типографии. Семейной жизнью поэт стал тяготиться сразу. А когда Анна родила ему мальчика, то вовсе ушел от нее. Он видел свое предназначение в поэзии и литературе.

Ещё двоих детей, сына и дочь, поэту родила Зинаида Райх. Она служила машинисткой в газете, а он уже был популярным поэтом. Их брак продлился четыре года и распался по той же причине, что и предыдущий.

В 1921 году в биографии Сергея Есенина появляется Айседора Дункан. Между ними было мало общего, начиная от разницы в 17 лет, до различий культурного кода: поэт не знал английского, а она — русского. Тем не менее они заключают брак и едут гастролировать по Европе и Америке. Через два года они развелись. По словам одних — из-за разницы менталитетов, по мнению других — из-за диких приступов ревности поэта.

Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look Сергей Есенин с Айседорой Дункан и ее приемной дочерью Ирмой, 1922 год

Страдая от неустроенности жизни, Есенин находит себе новую жену — внучку Льва Толстого Софью. Но снова разочаровывается и через полгода подает на развод. Ясно одно: если бы не литература, биография Есенина и его семейная жизнь сложились по-другому.

Автобиография Есенина: рассказ о самом себе

На данный момент известны три автобиографии Есенина: от 1922, 1924 и 1925 годов. Все они немного отличаются друг от друга, но в каждой большая часть отведена деревенскому детству. Там автор с любовью вспоминает свою бабушку и уютный дом, упоминает о дядях, которые учили его плавать и кататься на лошади. Поэт вспоминает, какой отпечаток на его восприятие мира наложило народное творчество: частушки, заунывные песни, сказки и прочее.

Дальше в автобиографиях Есенина следует рассказ о первом приезде в Москву и встречах с именитыми поэтами. Он вспоминает, что даже вспотел, когда впервые увидел Блока вживую. Этот рассказ плавно перетекает в воспоминания о Революции, о скитаниях, о женитьбах...

20 июня 1924 года он пишет: «Здесь не все сказано, но, я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе. Жизнь моя и мое творчество еще впереди». А в декабре 1925 сводит счеты с жизнью.

Читайте также:

Жизнь и творчество Некрасова: судьба первого народного поэта

Биография Паустовского: жизнь и судьба великого советского писателя

Выплаты мобилизованным: какие компенсации положены участникам СВО

Православные праздники — 2023: особо важные даты для верующих

В каких странах работают карты «Мир» и UnionPay