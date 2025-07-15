«Это все сиюминутное, неважное»: Прилепина возмутила шумиха вокруг Кехмана

Многих российских журналистов не интересует культурная и театральная жизнь России, заявил писатель и общественный деятель Захар Прилепин, комментируя ситуацию вокруг задержания генерального директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. На пресс-конференции по случаю своего 50-летнего юбилея он раскритиковал СМИ за многочисленные запросы.

Прилепин подчеркнул, что и он, и бывший художественный руководитель МХАТа. им. Горького Эдуард Бояков получили тысячи запросов от журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Кехмана. Он подчеркнул, что с радостью бы ответил на запросы журналистов, которые следили за работой МХАТа и писали рецензии на его постановки.

Тогда я бы сказал: да, брат, ну конечно, я понимаю, видел то, что ты писал про «Женщин Есенина», про «Лавр», про другие наши постановки, и так как ты в теме, то я конечно с тобой с удовольствием поговорю. Но увы! Большинству журналистов в России неинтересна культурная жизнь, — сокрушается Прилепин.

По мнению писателя, истории об уголовных делах в театральных кругах отвлекают от разговоров о главном — культуры. Он привел историческую параллель, напомнив о Мейерхольде и Есенине, чьи творческие достижения остались в вечности, несмотря на личные трудности и судебные дела.

Вот вы просто подумайте на минуту, переместитесь в 1921 год: вот есть Мейерхольд, есть Есенин, они ставят [постановку} «Пугачев» — это то, что осталось на 100 лет вперед и останется навсегда. А было ли уголовное дело у Есенина и у Мейерхольда — а оно было и у того, и другого — это исчезает, это все сиюминутное, это все неважное, — подчеркнул писатель.

Ранее стало известно, что в рамках уголовного дела о растрате во МХАТе и по месту жительства Кехмана прошли обыски. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования. Общее количество конфискованных материалов составило не менее четырех коробок. Все было доставлено в главное следственное управление Следственного комитета России.