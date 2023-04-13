Сергей Безруков уличил своих солидных поклонников в незнании Островского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков признался, что 15 лет играя роль Егора Глумова в пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты», не раз слышал вопросы от своих солидных поклонников о том, чем закончится спектакль. Из этого он сделал вывод, что люди не читали пьесу. Об этом актер рассказал на открытии цикла «Лекции со звездой» в Российской государственной библиотеке имени Ленина (РГБ), передает журналист NEWS.ru.

Сергей Безруков поддержал проект РГБ, созданный совместно с Министерством культуры России, и напомнил, что 12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения писателя Александра Островского (1823 −1886). Артист рассказал, как в течение 15 лет играл роль Егора Глумова в спектакле по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты» и порой был удивлен вопросами своих зрителей.

Что самое поразительное: на спектакль приходила в том числе солидная публика. С некоторыми из них я знаком. В антракте подходили ко мне за кулисами и с неподдельным интересом спрашивали: «Что же будет дальше, чем закончится?!» То есть не читали Островского, — отметил Сергей Безруков.

Ранее писатель Юрий Поляков призвал не продавать выставленную на аукцион шестикомнатную квартиру Максима Горького в Санкт-Петербурге, а превратить в музей литератора. Он также посетовал на недостаточно масштабную, по его мнению, программу празднования 200-летия драматурга Александра Островского. Поляков заявил, что эта дата особенно важна сейчас, когда «разворачивается битва за русский мир».