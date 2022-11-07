Райкин признался, что не знал о международном кинофестивале в Забайкалье Константин Райкин признался, что не знал о существовании международного кинофестиваля в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Райкин

Народный артист России и режиссер Константин Райкин признался, что не знал о проведении Забайкальского международного кинофестиваля, сообщает «МК в Чите». Артист, однако, уточнил, что ему было бы интересно познакомиться с этим культурным явлением даже несмотря на то, что в своей деятельности он отошел от кинематографа.

Райкин также предложил пригласить на Забайкальский международный кинофестиваль своего ученика — актера и режиссера Даниила Пугаева, который с 2021 года принимает участие в российских кинофестивалях. Известно, что артист предложил его в том числе потому, что Пугаев родом из Читы.

На официальном сайте «Сатирикона» ранее перестала открываться страница с информацией о спектакле художественного руководителя театра Константина Райкина «Все оттенки голубого». Нет постановки и в текущем репертуаре, расписанном до конца ноября. Накануне «исчезновения» спектакля в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по культуре, на котором депутат ГД от фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Кузнецов пригласил министра культуры Ольгу Любимову в «Сатирикон» посмотреть спектакль «Все оттенки голубого» «про суровую драму о простом русском парне, сознавшемся в своей гомосексуальности».

Пресс-секретарь «Сатирикона» Екатерина Купреева подчеркнула, что в распоряжении театра есть акт экспертизы, согласно которому в спектакле «Все оттенки голубого» не содержится признаков ЛГБТ-пропаганды. Сам Константин Райкин, представляя спектакль, также подтверждал эту информацию.