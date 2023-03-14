Стихи о событиях в новых регионах России прочитают в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Шагин

В Москве 18 марта арт-кластер «Таврида» представит медиапроект «Настоящие», призванный обратить внимание на творчество современных поэтов, пишущих о событиях в новых российских регионах. Стихи прочтут не только авторы, но и приглашенные артисты, среди которых Владимир Машков и Антон Шагин. Руководитель проекта Алена Ракитина подчеркнула, что происходящее в Донбассе, Запорожье и Херсонской области должно дойти до широкой общественности.

Происходящее сейчас в новых регионах России может и должно быть отражено в современной литературе, музыке, театре, кино, а самое главное, дойти до максимально широкого круга людей. Задачей проекта «Настоящие» было собрать вместе на одной сцене знаковых современных поэтов, пишущих про «здесь и сейчас», — рассказала Ракитина.

Проект «Настоящие» пройдет в читальном зале № 3 Российской государственной библиотеки. Стихи прочтут такие авторы, как Анна Ревякина, Роман Сорокин, Дмитрий Молдавский и другие. Вместе с ними на сцену выйдут народный артист России Владимир Машков, группа GRINKEVICH, а также актер и поэт Антон Шагин. Помимо того, выступят резиденты арт-кластера «Таврида» Сергей Нихаенко, Ксения Лебедева, Артем Азаров и Владимир Бабенко.

Проект реализован при поддержке программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее в Доме молодёжи в Москве прошла выставка «Без границ. Художники Донбасса». Экспозиция представляла собой рефлексию молодых художников, попавших в эпицентр геополитического противостояния. Выставка прошла в рамках недели «Таврида.АРТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.