Россияне увидят первый музыкальный номер, снятый в космосе Актриса Юлия Пересильд записала музыкальный номер в космосе

Фото: Пресс-служба Первого канала

Юлия Пересильд

Зрители Первого канала в новогоднюю ночь увидят первый снятый в космосе музыкальный номер с участием актрисы Юлии Пересильд, которая исполнит песню Александры Пахмутовой «Нежность». Его записал космонавт Антон Шкаплеров во время съемок фильма «Вызов», проходивших на Международной космической станции. Актриса для номера переоделась в платье и распустила волосы, которые в невесомости поднялись кверху.

В космосе все равно нужно оставаться женщиной. И то, что со мной оказалось платье, внесло перчинку в наше экстремальное путешествие. Еще никто и никогда не летал в космосе в платье. К сожалению, метлы на станции не нашлось... Ну, вы же помните, что было с моими волосами... Мечталось, конечно, пролететь там на метле и почувствовать себя Маргаритой, — рассказала Пересильд.

Актриса добавила, что платье, в котором она исполнила песню «Нежность», также было задействовано в съемках «Вызова».

Ранее сообщалось, что на Первом канале с 2 января стартует проект «ПОДКАСТЫ.ЛАБ». Каждый день на канале и сайте 1.tv.ru популярные ведущие и компетентные эксперты будут вещать подкасты с полуночи до пяти часов утра. В рамках проекта будут транслировать 36-минутный подкаст Леонида Якубовича «Все хотят летать» об авиации и всем, что с ней связано. Телеведущая Лариса Гузеева в подкасте «Письма» будет читать любовные письма знаменитых людей с целью раскрыть ту нежность и душевность, которые представители предыдущих поколений в них вкладывали. Валерий Сюткин расскажет зрителям о самых поучительных историях из собственной жизни.