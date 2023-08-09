Лоза заявил, что актриса Пересильд не летала в космос для съемок «Вызова»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Автор-исполнитель Юрий Лоза в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос для съемок фильма «Вызов». По его мнению, Земля плоская, поэтому снимать картину в космосе невозможно.

Я давно придерживаюсь версии плоской Земли. <...> [Пересильд летала в космос] или не летала. Или вам сняли это. Никто же не отрицает, что Гагаринское «поехали» или Королевское «даю старт» сняты потом в студии. Это не отрицается никем и никак, — сказал Лоза.

Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года за создание фильма «Вызов».

Картина вышла в прокат 20 апреля. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Подробности биографии Юлии Пересильд читайте в материале NEWS.ru.