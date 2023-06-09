Создатели фильма «Вызов» получили госпремию Пересильд, Шипенко и Эрнст получили госпремию за фильм «Вызов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст стали лауреатами государственной премии в области литературы и искусства 2022 года, сообщает ТАСС. Награды они получили за создание фильма «Вызов».

Президент России Владимир Путин ранее называл фильм уникальным событием для мирового кинематографа, так как это первая художественная картина, снятая на борту Международной космической станции.

Фильм «Вызов» вышел в прокат 20 апреля. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Сейчас Гильдия актеров России предлагает присвоить ей звание Героя РФ, карьера актрисы идет в гору. Однако на пути к успеху Пересильд пришлось преодолеть немало испытаний. Подробности биографии Юлии Пересильд читайте в материале NEWS.ru.

В рамках проекта 5 октября 2021 года на МКС отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. На борту станции было 12 съемочных смен, на Земле состоялись 53 съемочные смены. По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.