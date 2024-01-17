Машков, связь с Украиной, трое детей: куда пропала актриса Ольга Ломоносова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Ломоносова

Актриса Ольга Ломоносова прославилась благодаря роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой». Как она живет сейчас, в каких проектах задействована, что известно про ее политическую позицию?

Чем известна Ломоносова

Ольга Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году семья переехала в Киев, где будущая актриса поступила в школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной и стала кандидатом в мастера спорта.

В 1997 году Ломоносова поступила в Киевское хореографическое училище. На последнем курсе ей предложили уехать на стажировку в Германию, но поездка отменилась из-за того, что она влюбилась в режиссера Владимира Машкова и переехала в Москву.

В российской столице артистку приняли труппу Имперского русского балета, однако во время одной из репетиций она получила травму. Тогда от карьеры балерины Ломоносовой пришлось отказаться.

В 2003 году она окончила Театральный институт им. Щукина. Работала в Театре им. Станиславского и Театре им. Евгения Вахтангова, но оставила его ради кино.

«Какое-то время у меня не было ощущения, что это серьезно и станет моей профессией. Я поступила левой ногой, мол, посмотрю, что получится, а вообще-то я артистка балета. Я не пришла грызть гранит науки», — вспоминала актриса.

Первую роль в кино Ломоносова сыграла в 2003 году в сериале «Кобра: Антитеррор». Спустя два года к ней пришла известность после выхода проекта «Не родись красивой».

Также артистка играла в картинах «9 месяцев», «Красная комната», «Дважды в одну реку», «Точка возврата», «Чизкейк», «Две истории о любви», «Непрощенные», «Случайная запись», «Разжатые пальцы», «Одну тебя люблю», «Дежурный ангел», «Похищение Богини», «Объект 11», «Черные кошки», «45 секунд», «Рая знает», «А зори здесь тихие...», «Договор», «Отец и сын», «Сын», «Иваново счастье. Новые истории», «Шпион» и другие. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Ломоносовой

Влюбленность во Владимира Машкова не вылилась ни во что серьезное, но благодаря нему она прониклась театром и поступила в Театральный институт им. Щукина.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре, но не из-за того, что там был кто-то, просто мне было интересно», — рассказывала актриса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Ломоносова

Первым супругом Ольги Ломоносовой был продюсер Евгений Ряшенцев. Они расстались спустя полгода после свадьбы.

«Честно сказать, решение выйти за него замуж было неосознанным. Мне, тогда гражданке Украины, для того, чтобы закрепиться в Москве, нужна была фиктивная прописка», — признавалась артистка в программе «Судьба человека».

Вторым избранником Ломоносовой стал режиссер Павел Сафонов, от которого она родила троих детей. При этом пара до сих пор не узаконила отношения официально, поскольку не считает это важным.

Что Ломоносова говорила про спецоперацию

После начала спецоперации Ольга Ломоносова признавалась, что не понимает, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации.

«По большей части эту тему я обсуждаю с мамой, поскольку она из Киева, и у нее там осталось много друзей. У меня до сих пор на Украине живут родственники, но наше общение заключается только в вопросах: „Ты жив?“. Я стараюсь в это все не внедряться. Я совершенно не понимаю, кто прав, а кто виноват. Вообще не понимаю», — комментировала она.

Также актриса отмечала, что ей сложно, поскольку у нее остались родственники на Украине.

«Мне сложно, потому что у меня сестра сейчас находится в Киеве, а брат в Донецке. Мне хочется разорваться на 158 частей... Все, что происходит, это сложно объяснимая история... У всех нас есть близкие там... Мне кажется, нет ни одной семьи, где нет соединения народов», — говорила Ломоносова MK.RU.

Чем сейчас занимается Ломоносова

Ольга Ломоносова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Месяц в деревне», «Фантастическая Кармен», «Платонов, «Загадочные вариации» и «Мужской аромат. Оркестр».

В ближайшее время также должны выйти проекты «Северный полюс» и «Ничего особенного» с ее участием.

Кроме того, в ноябре 2023 года главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов рассказал, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение, которое может выйти уже в этом году. Детали сюжета пока не раскрываются. Примет ли Ломоносова участие в картине также неизвестно.

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