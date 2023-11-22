Сериал «Не родись красивой» получит продолжение: вернется ли Нелли Уварова Главный режиссер СТС Федотов: «Не родись красивой» получит продолжение

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Нелли Уварова

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Вернется ли к съемкам актриса Нелли Уварова, о чем будет картина, когда она выйдет на экраны?

Правда ли, что «Не родись красивой» вернут на СТС

Главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов рассказал, что картина не просто вернется на экраны, а получит продолжение.

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала „Не родись красивой“», — сказал Федотов.

Премьера первой серии картины состоялась 18 лет назад. Сериал «Не родись красивой» состоял из 200 эпизодов и был крайне популярен среди зрителей разных возрастов. В 2006 году его удостоили премии ТЭФИ в категории «Продюсер», а песня Юлии Савичевой «Если в сердце живет любовь», ставшая саундтреком картины, получила приз зрительских симпатий на премии MTV «Кинонаграды MTV Russia».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Продюсер канала СТС Антон Федотов на презентации нового сезона телеканала СТС в концертном зале «Академия» в Москве

О чем будет сиквел «Не родись красивой»

Ожидается, что сиквел продолжит историю Екатерины Пушкаревой (Нелли Уваровой), ведь именно ее фотографию показали во время презентации. В первом сезоне девушка работала секретарем в крупной дизайнерской компании Zimaletto, занимавшейся производством модной одежды. У Пушкаревой плохо складывались отношения в коллективе — над ней подшучивали из-за внешности, но, несмотря на это, героиня смогла обрести друзей в компании.

По сюжету девушка влюбилась в своего руководителя Андрея Жданова (Григория Антипенко), но тот лишь пользовался ее вниманием. Когда обман раскрылся, Пушкарева рассказала о махинациях начальника с документами и теневыми сделками совету директоров и ушла работать в другую компанию, где ей помогали преобразиться как внешне, так и внутренне. Позднее отец босса пригласил героиню возглавить Zimaletto, ведь другие руководители не справились.

Детали сюжета сиквела на презентации не раскрывались.

Когда выйдет продолжение «Не родись красивой»

Ожидается, что продолжение картины выйдет уже в 2024 году. Заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы» по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов сообщил, что всего канал в следующем году планирует выпустить 40 новых проектов, в том числе перезапустить еще один культовый сериал — «Молодежку».

Кинокритик, киновед Александр Шпагин в разговоре с NEWS.ru заявил, что картину, скорее всего, ждет провал, а не успех, поскольку о «Не родись красивой» вспомнили слишком поздно. По его словам, герои сериала уже постарели и это получится совершенно другая история.

«У зрителя возникнет ощущение когнитивного диссонанса: вроде те же самые, но какие-то неправильные, старые. А если это сериал с другими героями и просто так называется, такое тоже может быть. Если предыдущие герои возникнут эпизодически, уже получается другой сериал», — объяснил критик.

Шпагин считает, что отчасти продолжение таких сериалов спустя 15–20 лет — своего рода кидок зрителя, поэтому обычно у них не бывает полноценного успеха. Если будет реальный успех — это чудо, считает эксперт.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Презентация нового сезона канала СТС

«Сериалы ситкомовского, мыльного типа, такие как „Не родись красивой“, „Папины дочки“, где дикое количество серий, если он успешен, нужно ковать железо, пока горячо. И продолжать это до того момента, пока окончательно не выдохнется», — подчеркнул Шпагин.

Кроме того, по мнению критика, непонятно, для какого поколения выйдет сериал: новое поколение этой картины, по сути, не появилось, другая аудитория еще не вызрела.

Где сейчас звезды сериала «Не родись красивой»

После успеха в «Не родись красивой» Нелли Уварова продолжила сниматься в кино. За плечами у нее остался неудачный брак с режиссером Сергеем Пикаловым. Сейчас актриса замужем за актером Александром Гришиным и воспитывает двоих детей — 12-летнюю дочь Ию и семилетнего сына Игнатия. В 2023 году на экраны вышел четвертый сезон сериала «Содержанки» с участием Уваровой. Кроме того, артистка играет в театре.

«На меня в одночасье обрушилась зрительская любовь — это, конечно, вдохновляет и окрыляет. Но не всякая любовь есть благо. Популярность привнесла в мою жизнь немало ограничений. Роль Кати Пушкаревой многое мне дала и многое забрала. Размышлять на эту тему я перестала почти сразу. Мне очень интересна моя профессия, поэтому, если меня не находила работа, ее находила я», — делилась в в интервью WomanHit Уварова.

Григорий Антипенко, сыгравший в сериале Жданова, попробовал себя не только в кино и сериалах, но и в дубляже. В 2010 году зрители услышали, как Флинн Райдер из мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» говорит его голосом. Артист играет в различных театральных постановках, например, сейчас можно посмотреть с его участием такие постановки, как «Двое на качелях», «Медея» и другие. В 2021 году был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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