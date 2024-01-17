«Судьба человека», отсутствие детей, театр: как живет актриса Зоя Буряк

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Зоя Буряк

Заслуженная артистка России Зоя Буряк активно играет в театре и снимается в кино, однако не смогла построить семью. Что известно о ее личной жизни, как актриса живет сейчас, в каких проектах она задействована?

Чем известна Буряк

Зоя Буряк родилась 6 ноября 1966 года в Красноярске. В 1971 году семья переехала в Одессу. В 1985 году после окончания школы она поступила в ЛГИТМиК.

Буряк начала сниматься в кино в 1983 году. Она играла в картинах «Холодное лето пятьдесят третьего», «Штаны», «Самое ценное», «Миф о Леониде», «Зимняя вишня — 3», «Роковые яйца», «Блокпост», «Русский бунт», «Дом Надежды», «Серебряная свадьба», «Особенности национальной политики», «Участок», «Ушла», «Мужчины не плачут», «Фаворский», «Семья», «Веселые соседи», «Гаишники», «Мы из будущего», «Вердикт», «Мы из будущего — 2», «Поклонница», «День до», «Парадка», «Шаляпин» и других. Всего в фильмографии актрисы более 100 работ.

Что известно о личной жизни Буряк

Зоя Буряк сейчас не замужем. Детей у 57-летней артистки тоже нет. Она рассказывала, что в юности сделала аборт, о чем жалеет по сей день.

«Я носила ребенка под сердцем, но пришлось сделать аборт. Отец малыша сказал, что у него есть другие проблемы, которые надо решать. Я расценила его слова как предательство и понимала, что ситуация безвыходная. Когда я прервала беременность, этот мужчина мгновенно перестал существовать для меня. Однажды мне снилось, что я провожаю сына в армию. Подумала, что как раз прошло 19 лет. Наверное, у меня мог быть мальчик, который сейчас пошел бы в армию. Я была бы хорошей мамой», — делилась Буряк в программе «Судьба человека».

Артистка была замужем один раз — за мужчиной по имени Александр. Спустя пять лет после свадьбы пара развелась.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Зоя Буряк

«Мы разъехались по разным городам, я влюбилась в другого мужчину, он тоже встретил другую женщину. К тому же на дворе были тяжелые 90-е, приходилось постоянно искать работу. Я была очень молода, Саша немного старше, но мы оба являлись совершенно небытовыми людьми», — вспоминала она.

При этом Буряк подчеркивала, что довольна тем, как сложилась ее жизнь.

«Я довольна своей судьбой. Конечно, когда я поступала, то не предполагала, что профессия будет занимать все больше и больше времени. Это стало образом жизни. А совмещать семью и театр сложно. Все равно что-то страдает. У меня, по крайней мере, не получилось. Ни один мужчина не согласится ждать, пока я закончу проект длиной в месяц. Да и у меня после такого марафона ни на что не хватает времени и сил. Поесть, поспать и вновь пойти на работу», — говорила артистка.

Чем сейчас занимается Буряк

Зоя Буряк продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Бестолочь», «Раневская. Сквозь смех и слезы!», «Пять вечеров», «Женитьба Бальзаминова», «Счастливый день, или Пусть говорят», «Наш городок», «Прошлым летом в Чулимске» и «Давайте чокнемся».

В 2023 году вышли проекты «Дорога к счастью» и «Рецепт на любовь» с ее участием.

Также Буряк снялась в сериале «Галка». Дата премьеры пока неизвестна.

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