Режиссёр фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от коронавируса

Кинорежиссёр Андрей Малюков, снявший фантастическую картину «Мы из будущего», скончался от последствий коронавируса в возрасте 74 лет, сообщила в социальных сетях его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Ушёл из жизни мой любимый двоюродный брат. Наши мамы — Инна Макарова и Нина Макарова — родные сёстры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе. Андрюша стал знаменитым режиссёром, — написала она в Facebook.

О дате и месте прощания не сообщается.

Малюков начал карьеру в качестве ассистента режиссёра Юрия Озерова на съёмках фильма «Освобождение». Среди его работ — фильм-катастрофа «34-й скорый», фантастическая картина «Мы из будущего», боевик «В зоне особого внимания».

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 ноября на 68-м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Он с начала октября боролся с коронавирусом. Перед смертью его состояние резко ухудшилось — на фоне коронавируса развился пневмоторакс.

Также от COVID-19 скончалась народная артистка РФ Нина Русланова. Врачи диагностировали у неё дыхательную недостаточность I–II степени. Однако актриса отказывалась ехать в больницу, несмотря на серьёзные диагнозы. Но 11 ноября знаменитость всё же была госпитализирована в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Медикам не удалось спасти народную артистку.