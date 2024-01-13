Семакина, критика Путина, помощь ВСУ: куда пропала актриса Анна Кузина

Фото: Социальные сети

Анна Кузина

Украинская актриса Анна Кузина прославилась в России благодаря роли Яны Семакиной в сериале «Универ. Новая общага». Артистка активно работала в РФ, однако в 2022 году раскритиковала проведение спецоперации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Кузина

Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве. Она должна была стать профессиональной спортсменкой, но из-за полученных травм оставила большой спорт.

После окончания школы Кузина поступила в Львовский политех на факультет журналистики, так как в театральные училищв Москвы и Киева ее не приняли.

В фильмографии артистки более 50 работ, среди которых проекты «По закону», «Осенние цветы», «Здравствуй, мама!», «Пончик Люся», «Одуванчик, «Ярость», «СашаТаня», «Три звезды», «Проводница», «Подкидыши», «Zомбоящик», «Пуповина», «Швабра», «Реабилитация» и другие.

О своей личной жизни Кузина не рассказывает. По данным СМИ, она замужем. В 2017 году родила сына.

Что Кузина говорила про спецоперацию

После начала спецоперации в 2022 году Анна Кузина осудила действия Москвы и резко высказалась о президенте России Владимире Путине, а также выразила благодарность Вооруженным силам Украины «за спасение мирных жителей и их героизм».

По мнению звезды «Универа», россияне дезинформированы и не знают всей правды.

Кузина отмечала, что перестала поддерживать связь со всеми коллегами по сериалу, кроме Аратата Кещяна, исполнившего роль Майкла. Актер также критиковал СВО и говорил, что восхищался политикой России только до 2014 года и не понимает, «зачем российские солдаты стреляют в украинцев».

Почему Кузина уходила из «Универа»

Анна Кузина не распространяется о своей личной жизни, однако в 2016 году появилась информация о том, что она покинула сериал «Универ» из-за беременности.

В 2021 году актриса снялась в продолжении проекта, получившем название «Универ. 10 лет спустя».

«Я была очень рада встретиться с моей обожаемой командой! Для Яны Семакиной сценаристы написали прекрасную линию, на съемках у меня было много новых партнеров. Мне было интересно сниматься в сериале о взрослых героях „Универа“», — рассказывала Кузина.

Появится ли Кузина в продолжении «Универа»

В 2024 году должен выйти сериал «Универ. 13 спустя». К своим ролям вернулись Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская, Виталий Гогунский и другие актеры.

При этом Анны Кузиной в списке сыгравших в проекте артистов нет.

Также в картине не появится Настасья Самбурская. Она объясняла, что не смогла договориться с продюсерами о своей ставке.

«Все банально, не смогли договориться о ставке. По моему мнению, спустя три года после выхода заключительно сезона ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — заявила Самбурская.

Кузина ситуацию не комментировала.

Как сейчас живет Кузина

Последний проект с участием Анны Кузиной в России вышел в 2021 году, это был сериал «Пикник».

Сейчас актриса активно помогает ВСУ, о чем рассказывает в соцсетях. О ее творческих проектах и планах ничего не известно.

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