«Сладкая жизнь», балет, конфликт с матерью: как живет Лукерья Ильяшенко

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актриса, балерина и певица Лукерья Ильяшенко прославилась после выхода сериала «Сладкая жизнь». Как сейчас живет артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко родилась 9 июня 1989 года в Самаре. В 1996 году она вместе с мамой переехала в Москву, где поступила в Школу балета имени Ирины Тихомировой.

После окончания балетной школы Ильяшенко приняли в балетную труппу «Возрождение». Она выступала в различных постановках: «Лебединое озеро», «Распутин», «Спящая красавица» и других. Однако, несмотря на перспективы, ей пришлось уйти из спорта из-за травмы.

С 2004 года артистка начала выступать в театре «У Никитских ворот» и одновременно училась актерскому мастерству в Школе драмы Германа Сидакова. Вскоре она стала одной из солисток музыкальной группы «Шпильки».

Ильяшенко дебютировала в кино в 2011 году в сериале «Барвиха». Слава пришла к ней в 2014 году после выхода сериала «Сладкая жизнь».

«Невозможно сыграть персонажа, если ты его не принимаешь. Когда первый сезон прочитала, подумала: „Как я буду ее играть? Непонятно“. В тот момент мне нужно было ее принять. Я оправдала ее. Я придумала все обстоятельства, которые заставляют ее вести себя так, как она это делает. А во втором сезоне это уже мой персонаж: понимаю все ее мотивации. Она стала лучше, но все-таки она — леопард, который не меняет своих пятен», — делилась она впечатлениями о съемках.

Также актриса снималась в проектах «Студия 17», «Обмани, если любишь», «Молодежка», «Сладкая жизнь», «Измены», «Танцы насмерть», «Герасим», «Сережка», «Ноль», «Призрак», «Реализация», «Не лечи меня», «Марта», «Пять с плюсом», «Одержимая», «Тверская», «Химера», «Оффлайн» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лукерья Ильяшенко

Что известно о личной жизни Ильяшенко

В 2011 году Лукерья Ильяшенко начала встречаться с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым, который старше ее на 17 лет.

При этом актриса признавалась, что заводить детей пока не планирует.

«Ребенок — не собачка. У него должны быть взрослые, состоявшиеся родители, которым есть что ему сказать, устроенное место в жизни, необходимые вещи и возможности. Тут ты понимаешь, что ты сам должен создать условия, чтобы жить так, как хочешь», — объясняла Ильяшенко.

Почему Ильяшенко не общается с мамой

В январе прошлого года Лукерья Ильяшенко заявила, что не общается с мамой. Она отметила, что помогает родственнице материально, однако больше их ничего не связывает.

«С мамой у нас отношения ужасные. Иногда я думаю, как было бы здорово иметь рядом близкого, родного человека, к которому можно прийти в трудную минуту. Жалко, что она в свое время обрубила эти связи. Мы с ней не общаемся. Я приняла решение, что помогаю ей материально, но личный контакт обрубаю. Если отношения деструктивны, зачем?» — сообщила актриса порталу WomanHit.

Чем сейчас занимается Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в проектах «Колотушка», «Воровка» и «Лица не раскрывать».

В скором времени также выйдут сериалы «Лица не раскрывать», «Первый номер», «Училка по вызову», «Варяги», «Династия» с ее участием.

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